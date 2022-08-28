خصومات هايبر بنده بالسعودية على السلع الغذائية من اليوم وحتى 30 اغسطس

يعد بنده من أكبر المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف منتجاتها المتنوعة سواء إن كانت منتجات غذائية أو مستلزمات تنظيف وتعددت عروض بندة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم العروض المتوفرة من بنده.

عروض هايبر بنده بالسعودية:

حرصت أسواق بندة على ان توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على تونا تندرينا قودي متوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على مياه أروى المتوفرة بسعر 13.95 ريال سعودي. كما يتوفر لدى بندة أرز سيلا هندي ديرة الخير المتوفر بسعر 19.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على تورتيلا شيبس دوريتوس المتوفر بسعر 9.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على مكرونة قودي المتوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على دجاج ساديا المتوفر بسعر 49.95 ريال سعودي، كما يحتوي العرض على زيت دوار الشمس شروق المتوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي بالإضافة إلى دجاج دو المتوفر بسعر 179.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده اليوم بالسعودية: