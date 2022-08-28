خصومات هايبر بنده بالسعودية على السلع الغذائية من اليوم وحتى 30 اغسطس
يعد بنده من أكبر المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف منتجاتها المتنوعة سواء إن كانت منتجات غذائية أو مستلزمات تنظيف وتعددت عروض بندة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم العروض المتوفرة من بنده.
عروض هايبر بنده بالسعودية:
حرصت أسواق بندة على ان توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:
- يحتوي العرض على تونا تندرينا قودي متوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على مياه أروى المتوفرة بسعر 13.95 ريال سعودي.
- كما يتوفر لدى بندة أرز سيلا هندي ديرة الخير المتوفر بسعر 19.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على تورتيلا شيبس دوريتوس المتوفر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على مكرونة قودي المتوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضًا على دجاج ساديا المتوفر بسعر 49.95 ريال سعودي، كما يحتوي العرض على زيت دوار الشمس شروق المتوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي بالإضافة إلى دجاج دو المتوفر بسعر 179.95 ريال سعودي.
تخفيضات هايبر بنده اليوم بالسعودية:
- من المنتجات التي يتوفر العرض عليها أيضًا جبنة كريم مطبوخة قابلة الدهن بوك المتوفرة بسعر 24.95 ريال سعودي.
- يوفر المتجر إليكم أيضًا عرض على كورن فليكس كلوقز المتوفر بسعر 23.95 ريال سعودي.
- كما يوفر إليكم عرض على أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد ساديا المتوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على مناديل للوجه كلينكس المتوفرة بسعر 17.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي على جبنة موزاريلا الصافي 500 جرام المتوفرة بسعر 16.95 ريال سعودي بالإضافة إلى جبة لبنة بريزيدن المتوفرة بسعر 8.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على دجاج طازج التنمية المتوفرة بسعر 16.50 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على دجاج متبلة تندوري المتوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي مع دجاج طازج التنمية 800 جرام المتوفر بسعر 15.50 ريال سعودي.
- يشتمل المتجر على عرض على جوز الهند المطحون المتوفر بسعر 19.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى خبز البرجر بالسمسم فوشية متوفر بسعر 5 ريال سعودي.