خصومات هايبر بنده بالسعودية الأجهزة الكهربائية من اليوم وحتى 30 مايو

يمتلك هايبر بنده أكبر متاجر داخل المملكة العربية السُّعُودية وتتميز متاجر هايبر بنده بتقديم أفضل المنتجات لعملائها الكرام وهدفها الأول هو توفير أفضل المنتجات بأسعار مخفضة في متناول الجميع، والخصومات متوفرة من اليوم وسارية حتى 30 مايو.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية:

متوفر مِكْنَسَة كهربائية مقدمة من كليك أون بسعة 25 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي.

خصم كبير على قدر ضغط كهربائي بالسون بسعة 6 لتر بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

تخفيض على شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي.

يوجد مكواة مقدمة من شركة تيفال بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.

متاح مجفف شعر مقدم من كليك أون بقوة 600 وات بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

متوفر قلاية دون زيت مقدمة من كولين بسعة 2 لتر متوفرة باللون الأسود بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي.