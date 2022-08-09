خصومات لولو ماركت السعودية مازالت مستمرة حتى 13 أغسطس سارع قبل نفاذ الكمية

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يوفر هايبر لولو ماركت لعملائه كافة السلع الغذائية الطازجة من لحوم ودجاج وفواكه وخضر بالإضافة إلى قسم خاص للمنظفات ومنتجات العناية الشخصية بخصومات وتخفيضات لا تقارن في جميع فروع هايبر لولو.

عروض هايبر لولو على السلع الغذائية

متوفر دجاج طازج من الرضوى بوزن كيلو جرام.

خصم على لحم عجل محلي صغير بدون عظم بوزن كيلو جرام.

يوجد مكعبات لحم بقري كولزمبي بوزن كيلو جرام.

متاح لحم بقري بين الجزء الدائري والعلوي والسفلي نيوزيلندا بوزن كيلو جرام.

تخفيض على لحم عجل محلي صغير بالعظم بوزن كيلو جرام.

متواجد لحم جمل بالعظم بوزن كيلو جرام.

متوفر لحم نعيمي أنثى الخروف كامل سعودي بوزن من 18 كيلو إلى 22 كيلو.

يوجد لحم نعيمي أنثى الخروف كامل بوزن كيلو جرام.

متاح لحم بقري الجزء العلوي إسترالي بوزن كيلو جرام.

متواجد سمك بلطي حجم وسط بوزن كيلو جرام.

يوجد سلطعون محلي كبير بوزن كيلو جرام.

متوفر روبيان مزارع طازج محلي بوزن كيلو جرام.

تخفيض على سمك السلطان أبراهيم جيزان بوزن كيلو جرام.

متاح سمك الباراموندي بوزن كيلو جرام.

متواجد الوليمة أرز مزة بسمتي بوزن 10 كيلو.

متوفر شمس زيت دوار الشمش بوزن 2.9 لتر.

تخفيض كبير على حلواني طحينة فاخرة بوزن كيلو جرام.

متوفر أبو قوس حليب مركز محلي بوزن 397 جرام.

متاح سكر الأسرة نقي بوزن 10 كيلو جرام.

عروض هايبر لولو على المنظفات