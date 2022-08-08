خصومات قوية في هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية ومستمرة حتى 9 أغسطس
يقدم هايبر بنده لكل عملائه الكرام عروض الصيف بتخفيضات هائلة في جميع فروع هايبر بنده المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية وذلك على جميع أنواع وماركات الأجهزة الكهربائية المنزلية.
عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية
- تخفيض على مبرد هواء مقدم من دوتس بقوة 65 وات بسعة 7 لتر.
- متوفر عجانة مع خلاط معدني مقدم من أريتي بقوة 550 وات بسعة 1.5 لتر مزود بعشر سرعات.
- خصم كبير على فرامة لحم مقدمة من كينوود بقوة 2100 وات.
- يوجد عصارة فواكه مقدمة من مولينكس بقوة 350 وات.
- متاح فرامة لحم مقدمة من كليك أون بقوة 500 وات.
- متواجد خلاط مع وعاء مقدم من كولين بقوة 150 وات.
- تخفيض على صانعة السندوتشات مقدمة من أي تي سي متوفر باللون الأسود.
- يوجد مايكروويف مقدم من كليك أون متوفر باللون الأبيض.
- متوفر طاهية مندي مقدمة من أي تي سي بسعة 6 لتر متوفرة باللون الأحمر.
- خصم كبير على عجانة مقدمة من كليك أون بسعة خمسة لتر وبقوة 1100 وات.
- تخفيض كبير على خلاط عامودي مقدم من سينكور.
- متوفر خلاط يدوي مقدم من كينوود مزود بستة سرعات.
- يوجد محضرة طعام مقدمة من أريتي متوفرة باللون الأبيض.
- متواجد خلاط يدوي مقدم من أريتي بسعة 1000 لتر.
- متاح قلاية بدون زيت مقدمة من سينكور بسعة 2 كيلو جرام متوفرة باللون الأبيض.
- متوفر قلاية بدون زيت مقدمة من فيليبس بسعة 0.8 كيلو جرام ومتوفرة باللون الأسود.
- يوجد قلاية بدون زيت مقدمة من بلاك أند ديكر بسعة 4 لتر متوفرة باللون الأسود.
- تخفيض على قطاعة خضروات مقدمة من كي اون بسعة 500 مل.
- متاح خلاط كهربائي مقدم من كي أون مزود بإثنين مطحنة.
- متوفر خلاط مقدم من كينوود بسعة 2 لتر وبقوة 500 وات.
- يوجد محضرة قهوة مقدمة من أي تي سي متوفرة باللون الأسود.
- متاح غلاية بلاستيكية مقدمة من تيفال بسعة 1.7 لتر ومتوفرة باللون الأبيض.
- متواجد عصارة مقدمة من كينوود بسعة واحد لتر.
- تخفيض على غلاية ستانلس ستيل مقدمة من كليك أون بسعة 1.8 لتر.
- خصم على قطاعة مقدمة من سينكور بقوة 500 وات متوفرة باللون الأبيض.
- متوفر غلاية كهربائية مقدمة من كولين بسعة 1.7 لتر.