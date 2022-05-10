خصومات شركة رنين على الأجهزة الكهربائية العرض متاح حتى يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022

شركة رنين تُعد من أكثر المراكز التجارية انتشاراً لتواجد بها كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يحتاج إليها المستهلك، كما تواجد لها الكثير من منافذ البيع في جميع أنحاء الجمهورية مما جعل لها شعبية عريقة ومكانة بين المراكز التجارية الأخرى، والعروض والتخفيضات المستمرة لإرضاء العميل حيث حرصت شركة رنين على مدار السنوات الماضية على تلبية طموحات ورغبات عملائها الكرام.

عروض رنين على الأجهزة الكهربائية:

متاح عرض على ديب فريزر أفقي إنتاج شركة FRESH، سعره الآن بالعرض 4729 جنيه مصري بالإضافة إلى ضمان لمدة خمس سنوات.

متوفر ثلاجة 2 باب نوفروست 397 لتر، باللون الأحمر، سعرها الآن 9749 جنيه مصري مع ضمان لمدة عشر سنوات.

تخفيض على شاشة سمارت 43 بوصة، ريسيفر داخلي، FHD، Frameless، مقدمة من شركة TOSHIBA، سعرها بداخل العرض 6249 جنيه مصري.

شاشة 55 بوصة UHD، سمارت، أندرويد، إنتاج TCL، بسعر 8999 جنيه مصري.

متوفر كبة لحوم وخضروات 500 وات سَعَة 500 جرام، إنتاج KENWOOD، سعرها 999 جنيه مصري.

هاند بلندر 1000 وات تركي، بسعة 2 لتر 6*1،(كبة +مضرب بيض+أداة بشر)، إنتاج شركة MIenta، معه ضمان لمدة عامين، سعرها بالعرض 1199 جنيه مصري.

متاح أيضاً هاند بلندر مقدم من شركة BOSCH، (كبة +مضرب بيض+وعاء خفق ستانلس)، بسعر 1499 جنيه مصري مع ضمان لمدة عام.

تخفيض على ميكرويف SAMSUNG، سَعَة 34 لتر، متوفر بلون سيلفر في أسود، بسعر 4449 جنيه مصري مع ضمان عليه لمدة عام.

متواجد مَبْرَد مياه حنفية Koldoir بارد وساخن مع ضمان لمدة عامين، سعره بداخل العرض 2699 جنيه مصري.