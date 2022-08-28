خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك Starlink قادمة للهواتف خلال 2023



أعلن Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Space X عن التوفر الرسمي لخدمة Starlink V2 للهواتف الذكية عبر الأقمار الصناعية في نهاية العام المقبل 2023، وهي خدمة تعتمد على عدد كبير من الأقمار الصناعية لتوفير إنترنت عالي السرعة في المناطق التي يصعب توفير النت التقليدي بها.

وقال إيلون ماسك في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن توافر الجيل الثاني من خدمة Starlink ستساعد بشكل مباشر في تقديم خدمات الاتصال في المناطق النائية، ويمكن للهواتف الذكية إجراء مكالمات هاتفية وتبادل الرسائل النصية فقط ، ولكنها لن توفر سرعات كافية للتصفح وبث مقاطع الفيديو وغيرها.

أكد Elon Musk أيضًا أن دعم ميزة وتوفر خدمة الإنترنت من خلال Starlink سيصل إلى مستخدمي سيارات Tesla لإجراء المكالمات وتبادل الرسائل النصية في حالات الطوارئ.



وقد انتشرت خدمة الإنترنت Starlink انتشارًا كبيرًا خلال العام الماضي 2021، حيث كانت الخدمة متاحة رسميًا في العديد من البلدان حول العالم في بداية شهر أغسطس الماضي 2021.

قال Elon Musk سابقًا إن خدمة Starlink ليست متاحة للجميع، حيث إنها تستهدف 3٪ إلى 5٪ من الأشخاص الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت في جميع أنحاء العالم، وأن الخدمة مرتبطة بالوصول إلى الإنترنت في المناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق الطرق التقليدية، بالإضافة إلى أن Starlink مكمل رائع للاتصال بالإنترنت من خلال الألياف الضوئية وشبكات 5G.

وفي مايو 2021 أعلنت Google عن اتفاقية مع Space X للاعتماد على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، حيث تعتمد على سلسلة كبيرة من الأقمار الصناعية في خدمات cloud Google، ونصت الاتفاقية على أن تقوم Google بتثبيت مستقبلات Starlink في المراكز الخاصة بها حول العالم، ومن المتوقع أن تبدأ Google في الاستفادة من الخدمة في نهاية العام الحالي.