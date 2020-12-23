حلى الزبادي بدون فرن … طريقة التحضير في المنزل السهلة والسريعة دون تكاليف
حلى الزبادي بدون فرن … إليكم طريقة عمل واحدة من أطيب وألذ الحلويات التي يمكن تحضير في المنزل بسهولة، ودون الحاجة لمقادير كثيرة أو وقت طويل حتى إعداد هذا النوع من الحلويات الشهية.
مقادير تحضير حلى الزبادي بدون فرن :
هذه المقادير تكفي ل
6 أشخاص
وقت الطهي
30 دقيقة
- البسكويت : ما مقدار 2 كوب بحيث يكون مطحون.
- الزبدة : ما مقدار ثلاث أرباع الكوب بحيث تكون مذابة.
- الفانيليا : ما مقدار رشّة فقط.
- السكر : ما مقدار ربع كوب.
- لبن الزبادي : ما مقدار كوب ونصف.
- جبن كريمي : ما مقدار 1 كوب.
مراحل تحضير حلى الزبادي بدون فرن خطوة بخطوة :
- نقوم بمزج الزبدة وأيضا البسكويت، وذلك في وعاء يكون متوسط الحجم، بعدها نقوم برص المزيج في القالب.
- نقوم بإدخال القالب لثلاجة وتركه لمدة 9 إلى 10 دقائق حتى التجمد بطبيعة الحال.
- نأخذ وعاء آخر، ثم نمزج كل من السكر وجبن الكريم والفانيليا أيضا.
- نصب لبن الزبادي، وذلك فوق الخليط مع المزج المستمر حتى نحصل على مزيج يكون متجانس القوام.
- نقوم بتوزيع المزيج فوق طبقة البسكويت، بعدها ندخل القالب لثلاجة وتركه لمدة 4 إلى 5 ساعات حتى يتجمد.
بالصحة و العافية …