جهاز صغير بـ 50 جنيه سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الى 700 جنيه، أغلقه فوراً لمزيد من التوفير
سبب إرتفاع فاتورة الكهرباء، هو القيام بإستهلاك بعض الأجهزة التي تعتبر بمثابة إهدار كبير للطاقة، فهناك العديد من الأجهزة التي يلاحظ الناس العلاقة الوثيقة بينها وبين إرتفاع فاتورة الكهرباء، فكلما زاد إستهلاك تلك الأجهزة إرتفعت الفاتورة
سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء
كما قد أشرنا مسبقا أن بعض الأجهزة تعمل على إستهلاك كم كبير من الكهرباء على سببل المثال:-
- أولا (الغلاية الكهربائية) أثبتت الدراسات أن الغلاية الكهربائية من أكثر الأجهزة إستهلاكا للطاقة، ورغم صغر حجم ذلك الجهاز وسعره الرخيص إلا أنها سبب أساسي في إرتفاع فاتورة الكهرباء، حتى أن الدراسات أثبتت ان الغلاية الكهربائية تستهلك كهرباء بنسبة خمسة بالمائة مادامت الفيشة في المقبس حتى لو لم يتم تشغيلها.
- ثانيا (التكييف)مع إرتفاع درجة الحرارة يلجأ الناس إلى إستخدام التكييفات للسيطرة على حرارة الجو، لكن الكثير من الناس يتفاجئون من الأرتفاع الذي تشهده فواتير الكهرباء نظرا لإستخدام التكييف.
- ثالثا( المكواة والسخان )غالبا ما ترتبط الأجهزة التي تولد الحرارة بإستهلاك المزيد من الطاقة، لذلك يُلاحظ الارتفاع في قيمة أسعار فاتورة الكهرباء كلما إزداك إستهلاك هذا النوع من الأجهزة.
خطة أسعار الكهرباء هي أحد أسباب إرتفاع فاتورة الكهرباء
كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن القيام بتطبيق أسعار الكهرباء والتي يستمر العمل بها حتى عام ٢٠٢٥ وكانت على النحو التالي:
- الشريحة الأولى:معدل الاستهلاك من (صفر إلى 50 كيلو وات ). “48 قرشا” بدلا من ” 38 قرشًا” بنسبة زيادة تقدر ب 26.3 %.
- الشريحة الثانية معدل الاستهلاك: من (51 إلى 100 كيلو) وات( 58) قرشا بدلا من (48 قرشا) بنسبة زيادة تقدر ب20.8 %.
- الشريحة الثالثة معدل الاستهلاك: (صفر إلى 200 كيلو وات) ” 77 قرشا” بدلا من ” 65 قرش” بنسبة زيادة تقدر ب18.5 %.
- الشريحة الرابعة معدل الاستهلاك: (201 إلى 350 كيلو وات)” 106 قرش بدلا من ” 95 قرشا” بنسبة زيادة تقدر ب 10.4 %.
- الشريحة الخامسة معدل الاستهلاك: (351 إلى 650 كيلو وات ) ” 128 قرشا “بدلا من” 118 قرشا” بنسبة زيادة تقدر ب 8.5 %.
- الشريحة السادسة معدل الاستهلاك: (651 إلى 1000 كيلو وات ) لم يتغير سعرها حيث تقدر ب 140 قرشا لكل كيلو وات.
- الشريحة السابعة معدل الاستهلاك : “من صفر الى اقل 1000 كيلو وات” 128 قرشا لا يقوم مستهلكوها بالحصول على الدعم.
- الشريحة الثامنة معدل الإستهلاك: (من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات) تقدر ب 145 قرشا.