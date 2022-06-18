جهاز صغير بـ 50 جنيه سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الى 700 جنيه، أغلقه فوراً لمزيد من التوفير

سبب إرتفاع فاتورة الكهرباء، هو القيام بإستهلاك بعض الأجهزة التي تعتبر بمثابة إهدار كبير للطاقة، فهناك العديد من الأجهزة التي يلاحظ الناس العلاقة الوثيقة بينها وبين إرتفاع فاتورة الكهرباء، فكلما زاد إستهلاك تلك الأجهزة إرتفعت الفاتورة

سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

كما قد أشرنا مسبقا أن بعض الأجهزة تعمل على إستهلاك كم كبير من الكهرباء على سببل المثال:-

أولا (الغلاية الكهربائية) أثبتت الدراسات أن الغلاية الكهربائية من أكثر الأجهزة إستهلاكا للطاقة، ورغم صغر حجم ذلك الجهاز وسعره الرخيص إلا أنها سبب أساسي في إرتفاع فاتورة الكهرباء، حتى أن الدراسات أثبتت ان الغلاية الكهربائية تستهلك كهرباء بنسبة خمسة بالمائة مادامت الفيشة في المقبس حتى لو لم يتم تشغيلها.

ثانيا (التكييف)مع إرتفاع درجة الحرارة يلجأ الناس إلى إستخدام التكييفات للسيطرة على حرارة الجو، لكن الكثير من الناس يتفاجئون من الأرتفاع الذي تشهده فواتير الكهرباء نظرا لإستخدام التكييف.

ثالثا( المكواة والسخان )غالبا ما ترتبط الأجهزة التي تولد الحرارة بإستهلاك المزيد من الطاقة، لذلك يُلاحظ الارتفاع في قيمة أسعار فاتورة الكهرباء كلما إزداك إستهلاك هذا النوع من الأجهزة.

خطة أسعار الكهرباء هي أحد أسباب إرتفاع فاتورة الكهرباء

كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن القيام بتطبيق أسعار الكهرباء والتي يستمر العمل بها حتى عام ٢٠٢٥ وكانت على النحو التالي: