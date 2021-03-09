جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي 2021

مع انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وبداية العام الدراسي الجديد، يستعد جميع الطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021 لاستكمال السنة الدراسية على أكمل وجه، ومن بين تلك الاستعدادات هي متابعتهم للدروس عبر قناة مدرستنا التعليمية، في السطور القادمة نستعرض لكم جدول برامج قناة مدرستنا التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي. اليكم المزيد.

قناة مدرستنا التعليمية

أعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” مُسبقًا عن انطلاق قناة مدرستنا التعليمية، لتكون بمثابة القناة التعليمية المنوطة بتقديم البرامج التعليمية للطلاب.

وقد عملت قناة مدرستنا التعليمية على تقديم الدروس التعليمية وبثها للطلاب تحت إشراف مجموعة من كبار المعلمين والمعلمات بالمراحل التعليمية المختلفة.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للفصل الدراسي الثاني

فيما يلي نستعرض جدول قناة مدرستنا التعليمية للفصل الدراسي الثاني للأسبوع السادس عشر للطلاب بدايةً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

اليكم الجدول الزمني لعرض برامج قناة مدرستنا التعليمية بدايةً من يوم الأحد الماضي 7 من مارس الجاري، وحتى يوم السبت 13 مارس 2021.

تردد قناة مدرستنا التعليمية الجديد 2021

هذا ويمكن لكافة الآباء والأمهات في كافة المحافظات المصرية استقبال قناة مدرستنا التعليمية ليتسنى لذويهم من الأبناء بالمرحلة التعليمية الابتدائية والمرحلة الاعدادية من متابعة البرامج التالية من خلال القناة عبر استقبال القناة من خلال التردد التالي: