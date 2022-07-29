” جبر خاطر البسطاء”.. العمال عن قرارات الرئيس العاجلة لأصحاب المرتبات أقل من 2500 جنيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدد من القرارات الخاصة بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية خاصة لمحدودي الدخل تزامنا مع الأزمات الاقتصادية العالمية، يأتي ذلك ضمن حرص الرئيس باستمرار على توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل و تقليل الأعباء عن كاهلهم من خلال زيادة المظلة الاجتماعية التي تشملهم وذلك بإصدار القرارات العاجلة للجهات المختصة ومنها وزارة المالية و وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التموين.

قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية

صرح السفير بسام راضين المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية ان الرئيس أصدر عدد من القرارات العاجلة الخاصة بمحدودي الدخل و توسيع المظلة الاجتماعية التي تشملهم أثناء اجتماع الرئيس برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط و وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج و وزير التموين و التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي و وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، و القرارات هي :

ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل و كرامة لزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج ليصل حجم المستفيدين منه إلى 20 مليون مواطن

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة و الأطفال و الأمهات بالتوسع في طرح كرتونات السلع الغذائية المدعمة بنصف تكلفتها لتصل إلى 2 مليون كرتونة شهرية توزع من خلال منافذ القوات المسلحة

صرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة تصل لمليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا و أصحاب المعاشات الذين يصل معاشهم لأقل من 2500 جنيه و للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يكون راتبهم أقل من 2700 جنيه شهريا

توزيع لحوم الأضاحي طوال العام بالتعاون بين وزارة الأوقاف و وزارة التضامن الاجتماعي

قيام المالية بتوفير الموارد المالية التي اللازمة والتي يبلغ إجماليها 11 مليار جنيه

برامج الدعم من الدولة

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي و الخاصة ببرامج الدعم من الدولة، و من أهمها ” دعم الخبز & السلع التموينية & الدعم النقدي المتوسط & دعم برامج الصحة 7 صناديق التأمينات و المعاشات & دعم الإسكان “، لافتة إلى أن إجمالي الإنفاق لتلك الأنشطة من الموازنة العامة وصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد، كما أوضحت الوزيرة التطور الذي شهده برنامج ” تكافل و كرامة”، على مدار فترة إطلاقه و البالغة 6 سنوات، ومن أهمها زيادة ميزانيته إلى الضعف لاستيعابه عدد أكبر من الأسر.

السلع الاستراتيجية

و أشار المتحدث الرسمي إلي أن الرئيس تابع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية خاصة الحبوب والزيوت والغلال، حيث أكد وزير التموين و التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن مخزون السلع كافي لمدة 7 أشهر حيث عملت الدولة على تطوير قدراتها التخزينية بإنشاء منظومة جديدة للصوامع مما يؤكد على استعداد الدولة لمواجهة الطوارئ و الأزمات وتوفير احتياجات المواطنين خلال جائحة كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية .

عمال مصر

أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، أن قرارات الرئيس لاقت إشادة قوية بين عمال مصر لأنها توفر الحماية الاجتماعية لذوي الدخول الضعيفة منهم خاصة مع زيادة الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن القرارات الجديدة تؤكد انحياز الجمهورية الجديدة لهذه الفئات سواء كانوا أًصحاب معاشات أو عمال من خلال برامج المساعدات المتنوعة ومنها برنامج تكافل و كرامة، وناشد جمعيات المجتمع المدني بأن يكون لها دور فعال في دعم الطبقات الأقل دخلا حتى تنتهي الحرب و آثارها على الاقتصاد.

النقابات العامة للخدمات الإدارية و الاجتماعية

في سياق متصل أشاد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية و الاجتماعية، هشام فاروق المهيري، بالقرارات الجديدة التي أصدرها الرئيس الثلاثاء الماضي و التي تصل ميزانيتها غلة 11 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه القرارات أسعدت الشعب المصري والعمال على وجه الخصوص خاصة بعد ضم مليون اسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة وهو ما يؤكد انحياز الرئيس لهذه الفئات و محاولته المستمرة في تخفيف الأعباء عنهم، واصف قرارات الرئيس بأنها ” جبر خواطر البسطاء”.