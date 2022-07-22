جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف إدارية 2022
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي عن توفر وظائف إدارية وتقنية في مقرها بمدينة جدة للنساء من حملة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، في هذا المقال سنتطرق إلى المسميات الوظيفية، شروط القبول وطريقة التقديم.
المسميات الوظيفية المتاحة:
– مساعد إداري ثالث (للنساء – جدة)
المتطلبات: درجة الدبلوم أو شهادة بكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية (إدارة أعمال، إدارة مكتبية، سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في نفس مجال العمل.
آخر موعد للتقديم: الخميس 1444/1/6هـ (الموافق 2022/8/4م).
– داعم فني ثاني (للنساء – جدة)
المتطلبات: درجة الدبلوم أو شهادة بكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية (علوم حاسب، تقنية معلومات، دعم فني) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في نفس مجال الوظيفة.
آخر موعد للتقديم: الاثنين 1444/1/17هـ (الموافق 2022/8/15م).
الشروط العامة للقبول:
- أن تكون المتقدمة تملك جنسية سعودية
- أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلوم أو شهادة البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه
- توفر المتقدمة على مهارات ومتطلبات لكل وظيفة
- إتقان اللغة الإنجليزية
- إجادة استعمال الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس كاملة
رابط وطريقة التقديم:
- في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
- في الخطوة الثانية الضغط على أيقونة التوظيف في أسفل الصفحة الرئيسية
- ثالثا الدخول إلى بوابة التوظيف الخاصة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
- رابعا تسجيل الدخول باستعمال البريد الإلكتروني وكلمة المرور إلى البوابة ومن لم يسبق له الدخول فيعمل تسجيل حساب جديد
- خامسا اختيار الوظيفة المطلوبة من بين الفرص الوظيفية المتاحة
- سادسا الضغط على تقديم الطلب
- سابعا إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام
- ثامنا الضغط على تقديم الآن