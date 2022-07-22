جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف إدارية 2022

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي عن توفر وظائف إدارية وتقنية في مقرها بمدينة جدة للنساء من حملة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، في هذا المقال سنتطرق إلى المسميات الوظيفية، شروط القبول وطريقة التقديم.

المسميات الوظيفية المتاحة:

– مساعد إداري ثالث (للنساء – جدة)

المتطلبات: درجة الدبلوم أو شهادة بكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية (إدارة أعمال، إدارة مكتبية، سكرتارية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في نفس مجال العمل.

آخر موعد للتقديم: الخميس 1444/1/6هـ (الموافق 2022/8/4م).

– داعم فني ثاني (للنساء – جدة)

المتطلبات: درجة الدبلوم أو شهادة بكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية (علوم حاسب، تقنية معلومات، دعم فني) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في نفس مجال الوظيفة.

آخر موعد للتقديم: الاثنين 1444/1/17هـ (الموافق 2022/8/15م).

الشروط العامة للقبول:

أن تكون المتقدمة تملك جنسية سعودية

أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلوم أو شهادة البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه

توفر المتقدمة على مهارات ومتطلبات لكل وظيفة

إتقان اللغة الإنجليزية

إجادة استعمال الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس كاملة

رابط وطريقة التقديم: