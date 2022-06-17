طرق فعالة ومذهلة لتنظيف الحذاء الأبيض وجعله يتألق من جديد

يتساءل العديد من السيدات والشباب عن طرق وفعالة ومذهلة لتلميع وتبييض الحذاء الأبيض الجلد والقماش بطريقة سحرية ليحافظ علي لونه الأبيض الناصع ويظهر بمظهر الجديد، ونظرا لكثرة تداول ارتداء اللون الأبيض بين الفتيات والشباب، والذي يعتبر من أساسيات الموضة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، سنوضح لكم من خلال موقع نجوم مصرية طرق تنظيف الحذاء الأبيض التي يمكن أن تحافظ على لونها، نظرا لأن الحذاء الأبيض مريح وجذاب للغاية، ويمكن ارتداؤه في أي وقت وفي أي مكان، وهي مناسبة لجميع المناسبات، لذلك يجب على الشخص مراقبة نظافتها باستمرار وإزالة البقع الصفراء وآثار الغبار عنها مما قد يغير لونها، دعنا نوضح لكم طرق سهلة وبسيطة لجعل الحذاء الأبيض يتألق من جديد وبدون الحاجة إلي وضعة بالغسالة.

كيفية تنظيف الأحذية الجلد البيضاء في خمس دقائق

يعد الجلد من أسهل المواد التي يمكن تنظيفها لأنه لا يمتص الكثير من الماء مثل الأقمشة الأخرى، فيما يلي كيفية تنظيف الجلود البيضاء بشكل صحيح:

أولا: طريقة معجون الأسنان:

يمكنك تنظيف الجذاء الأبيض بمعجون الأسنان وجعل لونه لامع للغاية كأنه جديد، دون الحاجة لشراء جذاء آخر جديد، قم بوضع قطعة من المعجون علي فرشأه الأسنان، ثم وضعها علي آثار البقع الصفراء علي الحذاء ودعكها جيدا علي فرشأه لما يقرب من خمس دقائق، وأخيرا يتم مسحها بفوطة مبللة، وستصبح النتيجة مبهرة وجبارة.

ثانيا: طريقة الخل الأبيض:

يتم مزج الخل الأبيض مع صودا الطعام، بمقادير متقاربة من بعضها، واستخدام أيضا فرشأه الأسنان وفرك الجذاء بها جيدا، ثم وضع الحذاء تحت الماء الفاتر ويتم تركه في الهواء الطلق ليجف.

ثالثا: طريقة البيكنج بودر ونشأ الذرة:

نقوم بتحضير نص كوب من من النشأ ومعلقة كبيرة بيكنج بودر ونصف كوب صودا الخبز، سوف يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيدا في إناء ووضعهم في بخاخة، ثم نقوم برش المكونات الممزوجة معا علي الحذاء وتركه في غضون دقائق ثم مسحه بفوطه مبللة.

وهكذا تنتهي عمليه تنظيف الحذاء الأبيض بطرق بسيطه وسهله للغاية ومتوفرة بالمنزل دون الحاجة لاستخدام الغسالة، ويجب علينا تنظيف الجذاء باستمرار حتي لا تتراكم عليه البقع الصفراء والأوساخ، مما يجعل هذه التراكمات تسبب روائح كريهه غير محببه وتزعج الآخرين.

كيفية تنظيف الأحذية القماش البيضاء في خمس دقائق

قد تعتقد أنه من الصعب إزالة الأوساخ من الأحذية القماشية البيضاء ولذلك يبتعد الكثير من الأشخاص عن شراء الأحذية القماشية خوفا من صعوبة تنظيفها، لكنها في الحقيقة بسيطة للغاية، إليك كيفية تنظيف الأحذية البيضاء بصودا الخبز والخل الأبيض:

أولا: طريقة الخل الأبيض وصودا الخبز:

قم بإحضار بعض كوب من الخل الأبيض وصودا الخبز، ثم اخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوبين من الخل الأبيض وكوب من الماء الساخن، ثم اغمس قطعة قماش نظيفة أو فرشاة أسنان في المعجون وابدأ في تنظيف الأوساخ من حذائك، ثم اتركه يجف خليط صودا الخبز بسرعة كبيرة، وبعد الانتهاء من التنظيف، امسح أي معجون متبقي واترك الحذاء يجف في الهواء.

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