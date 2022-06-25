قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على موقع التواصل الاجتماعى عن قبول دفعة جديدة، وفقًا لتنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحى حيث تقوم الشركة بالتقسيم الجغرافي لكل مدارس الشركة واحتياجات الشركات بدءًا من النصف من شهر يونيو الجارى ٢٠٢٢ إلى نهاية الشهر نفسه.

تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحى لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية بعد تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحى. لابد من حصول الطالب على الشهادة الاعدادية. أن يكون الطالب لا يزيد فى أول أكتوبر عن ١٨ عامًا. أن لا يقل مجموع الطالب عن ٢٦٠ درجة. أن هذا الطالب يكون ممتلك للجنسية المصرية. أن يكون الطالب اجتاز الكشف الطبى ويكون لائقًا طبيًا. أن يكون الطالب قد اجتاز كل اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تقوم بها المدرسة. وأن يكون الطالب فى المحافظة التى توجد بها المدرسة وعلى حسب التوزيع الجغرافي كل مدرسة بمحافظات “القاهرة ومدن القناة والقليوبية”.

أوراق الالتحاق بمدارس الشرب والصرف الصحي