تنزيلات في اكسترا بالسعودية العروض على الجوالات من اليوم حتى 24 مايو
شركة إكسترا تقدم أقوى العروض والمنتجات على الأجهزة الإلكترونية فإذا رغبت في شراء هاتف نقال لك أو تهديه لأحبابك فإكسترا هي المكان المثالي لفعل ذلك فهي تضم تشكيلة كبيرة من ماركات الهواتف النقالة لتختار منها ما تريد، والتنزيلات على الجوالات ابتداء من اليوم وسارية حتى يوم ٢٤ مايو.
عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة الذكية:
- متاح هاتف سامسونج جالكسي إيه 02 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت 4 جي رام بحجم شاشة 6.5 بوصة بلون أسود بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 425 ريال سعودي.
- متواجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.5 بوصة بلون أبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي.
- متوفر هاتف أوبو إيه 16 كي 4 جي بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.52 بوصة بلون أسود بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 649 ريال سعودي.
- متواجد هاتف أوبو إيه 55 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي بحجم شاشة 6.51 بوصة بلون أسود بسعر 749 ريال سعودي بدلا من 849 ريال سعودي.
- متاح هاتف أوبو رينو 6 برو 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.
- تخفيض كبير على هاتف هونر 50 بسعة تخزين 138 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.57 بوصة باللون الأسود بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.
- متاح هاتف هواوي بي 50 برو 4 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.6 بوصة متوفر باللون الذهبي بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 4299 ريال سعودي.