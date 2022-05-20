تنزيلات في اكسترا بالسعودية العروض على الجوالات من اليوم حتى 24 مايو

شركة إكسترا تقدم أقوى العروض والمنتجات على الأجهزة الإلكترونية فإذا رغبت في شراء هاتف نقال لك أو تهديه لأحبابك فإكسترا هي المكان المثالي لفعل ذلك فهي تضم تشكيلة كبيرة من ماركات الهواتف النقالة لتختار منها ما تريد، والتنزيلات على الجوالات ابتداء من اليوم وسارية حتى يوم ٢٤ مايو.

عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة الذكية:

متاح هاتف سامسونج جالكسي إيه 02 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت 4 جي رام بحجم شاشة 6.5 بوصة بلون أسود بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 425 ريال سعودي.

متواجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.5 بوصة بلون أبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي.