تفاصيل مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كليات الزراعة والسياحة والألسن بحضور رئيس جامعة قناة السويس

تفاصيل مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الزراعة وكلية السياحة وكذلك كلية الألسن في حامعك قناة السويس، وقد جاءت هذه المناقشة في حضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والذي قد أعلن بعض التصريحات الهامة، من ضمنها أنه في إطار الحرص المستمر من قبل الجامعة على تقديم أشكال الدعم لكافة الطلاب المبدعين، فقد أشار إلى أن مشاريع التخرج تعتبر علم هام في تقديم مهارات بحثية هامة للطلاب بعد انتهاء المرحلة الجامعية، وسوف نستعرض أبرز ما جاء في مناقشة مشروعات تخرج الذي جامعة قناة السويس .

مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كليات الزراعة والسياحة والألسن بحضور رئيس جامعة قناة السويس

ومن خلال التصريحات التي أدلى بها رئيس جامعة قناة السويس ، فقد أكد على أن تلك المشروعات تعمل على مناقشة الكثير من الأفكار المختلفة ومتعددة، والتي تعمل على الجمع بين التعلم والبحث العلمي، وهو ما يساعد على بما تعزيز المعرفة لكي يتم الحصول على إنتاج بقيمة مضافة لكل ما هو نفسا بالنسبة لاقتصاد المصري واستغلال موارد الدولة، وذلك في إطار العمل على مناقشة مشروعات الطلاب في بعض الكليات هذا العام مثل كلية الزراعة ، السياحة والفنادق، الألسن، وقد جاءت تلك المناقشة تحت إشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

مناقشة مشروعات التخرج في جامعة قناة السويس

وفي هذا الإطار فقد أوضح الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة أن الكلية تقوم بتقديم أهمية كبيرة لمادة البحث والمناقشات، وهو ما يعرف بشكل عام بمشروعات التخرج الخاصة بالطلاب والتي تعتبر جزء هدم وأصيل في العملية التعليمية بشكل عام لجميع الكليات، وقد أكد من خلال حديثه على الدور الكبير التي تقدمه هذه المشروعات في الارتقاء بمستوى الطلاب، والتي تساعد كذلك على تنمية مهارات الطلاب على المستوى العملي والذهني.