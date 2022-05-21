تفاصيل قرار إعفاء بنك الراجحي لجميع المتعثرين من سداد القروض

تم إصدار إعفاء بنك الراجحي 1443 بأمر ملكي من سداد القروض وذلك بالنسبة لـ المتعثرين أو المتضررين، فمن المعروف أن مصرف الراجحي أحد أضخم المصارف في المملكة السعودية، والذي يتعامل معه قطاع كبير من الأشخاص، لكن في ظل الأزمات الاقتصادية مؤخراً التي جعلت البعض غير قادر على سداد الأقساط، فلقد صدر أمر ملكي مؤخراً يفيد بإعفاء أولئك الأشخاص من سداد المبالغ المتبقية، دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية.

إعفاء مصرف الراجحي من سداد القروض بأمر ملكي

أطلقت خدمة إعفاء بنك الراجحي مؤخراً على القروض وشهادات الاستثمار والودائع وذلك بأمر ملكي، ليس هذا فحسب بل ويقدم المصرف أيضًا خدمات تأمينية أو تكافلية ضد وفاة المقترضين فضلاً عن إعفاء أسرة المتوفى من سداد القروض المتبقية، كذلك في حال العجز أو الإصابة بمرض مزمن يمنع صاحب القرض من سداد بقية الأقساط.

لكن هناك بعض الحالات التي يمنع فيها البنك تقديم إعفاءات لأسرة المقترض، فنجد مثلاً:

إذا كان الشخص قد توفي عن عمد أو بسبب انتحار أو ما شابه.

في حال كون الوفاة بسبب أمر قضائي.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء الراجحي؟

أما عن الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء الراجحي في حال الوفاة نجدها كالآتي:

إحضار صورة من بطاقة الهوية المتوفى مع نسخ بطاقة الهوية للورثة.

يجب أن تكون قيمة الأقساط أقل من النسبة الملزمة له.

تحديد نوع القرض الذي تسلمه المتوفي من البنك.

تقديم نموذج يوضح الحالة المادية للمقترض وعدد الأقساط المتبقية.

كيف يمكن الحصول على إعفاء الراجحي؟

يمكن أن يتم اتباع الخطوات التالية من أجل اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على إعفاء الراجحي: