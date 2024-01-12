ردّ الإعلامي باسم يوسف على التصريحات التي أدلى بها الإعلامي عمرو أديب حول الحادث الصحي الذي تعرض له شقيقه عماد الدين أديب خلال مشاركته في المؤتمر الاستراتيجي في دبي. أوضح يوسف في مقابلة مع برنامج “et بالعربي” أنه لم يكن هو من قام بإنقاذ حياة عماد أديب. قال إن الحالة الصحية لعماد كانت جيدة جدًا، وأشاد بالاستجابة السريعة للسلطات الطبية في دبي وبجهود الأفراد الذين شاركوا في تقديم الرعاية الصحية.

تعليق باسم يوسف على إنقاذه لحياة عماد أديب

باسم يوسف: لم أقدم أي إسعافات أو أمور طبية

وأضاف يوسف أنه لم يقدم أي إسعافات أو تدخلات طبية، بل كان مجرد شاهد على الحادث وقام بالبقاء بجوار عماد، حيث راقب النبض فقط. وأكد أن أي شخص آخر كان سيقوم بنفس الدور، وقدم الشكر لله على سلامة عماد.

عمرو أديب : أنا مدين لباسم يوسف

من جهة أخرى، أشاد عمرو أديب بدور باسم يوسف في تقديم الإسعافات الأولية لشقيقه عماد، مشيرًا إلى أنه كان يرافقه في سيارة الإسعاف ويقدم الدعم المستمر. وأكد أديب أن هذا الفعل سيظل دينًا في رقبة باسم يوسف، مشيدًا بالتفاعل السريع والمساعدة التي قدمها.

ردود الفعل على تصريحات باسم يوسف وعمرو أديب

أثارت تصريحات باسم يوسف وعمرو أديب حول حادث عماد أديب ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أعرب العديد من المتابعين عن دعمهم لموقف باسم يوسف، مؤكدين أن أي شخص آخر كان سيقوم بنفس الدور في مثل هذه الحالة. كما أشاد البعض بموقف عمرو أديب في التنازل عن دوره في القصة، والتأكيد على أن أي شخص آخر كان سيفعل نفس الشيء.

وكتب أحد المتابعين على موقع تويتر: “أؤيد موقف باسم يوسف. أي شخص آخر كان سيفعل نفس الشيء في مثل هذه الحالة. المهم هو أن عماد أديب بخير الآن”.

وكتبت أخرى: “أشكر عمرو أديب على تواضعه. من الواضح أن باسم يوسف كان متواجدًا في المكان المناسب في الوقت المناسب، وساعد في إنقاذ حياة شقيقه”.

أهمية الإسعافات الأولية لإنقاذ المرضى

أوضح باسم يوسف أنه لم يقدم أي تدخلات طبية، لكنه قام فقط بمراقبة النبض. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة البسيطة كانت مهمة في الحفاظ على استقرار الحالة الصحية لعماد أديب حتى وصول السلطات الطبية.

وتعد الإسعافات الأولية من المهارات الأساسية التي يجب على الجميع تعلمها. فهي يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة شخص في حالة طوارئ طبية. ومن أهم الإسعافات الأولية التي يمكن تعلمها:

كيفية فحص النبض

كيفية تنفس الإنعاش

كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية

وهناك العديد من الدورات التدريبية التي تقدم هذه المهارات. كما يمكن تعلمها من خلال الإنترنت أو من خلال الكتب والمجلات.