تعرف على وجهة عبدالرزاق حمدالله القادمة حال مغادرة اتجاد جدة السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن مفاجأة مدوية، حول مصير اللاعب المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله، والذي تحيط به كثير من الضبابية مع نادي الاتحاد.

وجهة عبدالرزاق حمدالله القادمة حال مغادرة اتجاد جدة

ويأتي ذلك الغموض بعد مطالبة جماهير الاتحاد قبل توقف مباريات دوري روشن السعودي، بالتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجهة عبدالرزاق حمدالله القادمة حال مغادرة اتجاد جدة

وذكرت تقارير مغربية بأن نجم نادي الاتحاد لا يزال مرشحًا وبقوة للانضمام لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، على الرغم من نفي محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء من قبل.

وعلى الرغم من مطالب جماهير الاتحاد ببيع النجم المغربي لكن إدارة العميد قد لا توافق لسببين، حيث إن السبب الأول سيكون هو تراجع مستوى الفرنسي بنزيما مؤخرًا وهجوم الجماهير ضده.

فيما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود بديل جيد للاعب المغربي الدولي في حال التفكير في رحيله بصورة نهائية.

وفي سياق متصل، قال تقرير بأن نادي الشباب في دوري روشن وبعض الأندية القطرية بالإضافة لنادي الرجاء البيضاوي المغربي يفكرون في التعاقد مع النجم المغربي إما في يناير الجاري، أو في صيف هذا العام 2024.