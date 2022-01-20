تعرف على اعراض وطرق العلاج من الفطر الاسود
الفطر الأسود من الأمراض التي لفتت أنظار العالم بعد جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، لذلك سننوه عن أعراضه بالتفصيل كما سنتطرق لطرق العلاج المتبعة في الفقرات التالية بصورة مبسطة.
ما هو الفطر الاسود
- يتسبب في ظهور هذا المرض على الإنسان نوع من الفطريات يهاجم الإنسان صاحب المناعة الضعيفة.
- الجدير بالذكر أن هناك اختلاف جذري بين فيروس كورونا والفطر الأسود حيث أن الأخير غير معدي.
- يهاجم الفطر الأنف بشراسة بالتالي تتضرر الجيوب الأنفية بشكل خطير، مما يجعل الجسم عرضة لهجوم فتاك من الفطر.
- حيث أن ضعف الجهاز المناعي للجسم يمنح الفطر فرصة للسيطرة على أجهزة الجسم.
- لذلك أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا المرض هم المتعافين من فيروس كورونا.
ما هي أعراض الفطر الأسود
ينتاب المصاب بالفطر العديد من الأعراض التالية:
- عدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية بالإضافة لنوبات السعال والتي تسبب آلام مبرحة في الصدر.
- بالإضافة لارتفاع درجة حرارة المريض مع حوث التهابات وتورمات في الوجه.
- كما أن المريض يعاني من آلام في الجهاز الهضمي غير محتملة، حيث أن هناك نسبة كبيرة لحدوث نزيف.
- بالتالي حدوث خلل في الجهاز الهضمي حيث يصاب المريض بإسهال ممتزج بالدم.
- كما أن هناك احتمال كبير لحدوث جلطات للمريض قد تؤدي في آخر المطاف لفقد البصر تمامًا.
- بوجه عام المصاب بالفطر الأسود يكون في حالة إعياء شديدة تؤدي لفقد الوعي.
ما هو علاج الفطر الأسود
- الفطر الأسود مرض موجود منذ عام 1885م لذلك يتم علاجه بالعقاقير الطبية المضادة للفطريات.
- يتم دعم المريض بعقاقير طبية يتم منحها للمريض عن طريق الوريد، من أشهر الأدوية المتداولة لعلاجه أمفوتيريسين ب وهو العقار الذي تعتمد الهند عليه لعلاج المرضى.
- تعتمد فترة العلاج والتعافي على وقت اكتشاف المرض، حيث أن المرضى يمكن منحهم هذه الأدوية لمدة شهر ونصف متتالي.
- في بعض الأحيان يضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية للمريض، حتى يتم التخلص من الأنسجة المتضررة.
- في الختام
- الفطر الأسود هو مرض يصيب الانسان بأمراض متنوعة بسرعة حيث أنه يسيطر على خلايا الجسم مسببًا آلام شديدة وحمى تؤدي لإنهاك المرضى، مما يجعل سيطرة الفطر على الجسم تتزايد حتى تصيبه بالعمى.