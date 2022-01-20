تعرف على اعراض وطرق العلاج من الفطر الاسود

الفطر الأسود من الأمراض التي لفتت أنظار العالم بعد جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، لذلك سننوه عن أعراضه بالتفصيل كما سنتطرق لطرق العلاج المتبعة في الفقرات التالية بصورة مبسطة.

ما هو الفطر الاسود

يتسبب في ظهور هذا المرض على الإنسان نوع من الفطريات يهاجم الإنسان صاحب المناعة الضعيفة.

الجدير بالذكر أن هناك اختلاف جذري بين فيروس كورونا والفطر الأسود حيث أن الأخير غير معدي.

يهاجم الفطر الأنف بشراسة بالتالي تتضرر الجيوب الأنفية بشكل خطير، مما يجعل الجسم عرضة لهجوم فتاك من الفطر.

حيث أن ضعف الجهاز المناعي للجسم يمنح الفطر فرصة للسيطرة على أجهزة الجسم.

لذلك أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا المرض هم المتعافين من فيروس كورونا.

ما هي أعراض الفطر الأسود

ينتاب المصاب بالفطر العديد من الأعراض التالية:

عدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية بالإضافة لنوبات السعال والتي تسبب آلام مبرحة في الصدر.

بالإضافة لارتفاع درجة حرارة المريض مع حوث التهابات وتورمات في الوجه.

كما أن المريض يعاني من آلام في الجهاز الهضمي غير محتملة، حيث أن هناك نسبة كبيرة لحدوث نزيف.

بالتالي حدوث خلل في الجهاز الهضمي حيث يصاب المريض بإسهال ممتزج بالدم.

كما أن هناك احتمال كبير لحدوث جلطات للمريض قد تؤدي في آخر المطاف لفقد البصر تمامًا.

بوجه عام المصاب بالفطر الأسود يكون في حالة إعياء شديدة تؤدي لفقد الوعي.

ما هو علاج الفطر الأسود