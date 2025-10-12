تطورات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة قبيل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

حين تُذكر مباراة منتخب مصر لا بد وأن تتذكر معها أفضل من درّب المنتخب في العقود الأخيرة وهو الكابتن حسن شحاتة، والذي تعرض لوعكة صحية كبيرة قضى على إثرها عدة أيام في المستشفى، ولكن يبدو أن المعلّم يستجيب للعلاج سريعاً، ومن المنتظر أن يخرج من المستشفى اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2025 تزامنًا مع مباراة المنتخب المصري الأخيرة أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، وكل جمهور الكرة المصرية يدعون له بتمام الصحة والعافية وتجاوز تلك المحنة الصحية بسلام.

وقد أعلن كريم حسن شحاتة سابقًا عن احتمالية خضوع والده لعملية جراحية، وبالفعل أجرى العديد من الفحوصات ولكن تم تأجيل العملية لوجود ميكروب في المعدة، والذي على إثره احتجز في المستشفى لتلقي العلاجات المكثفة، وأكد أن حالته الصحية مستقرة حتى هذه اللحظة، ويستجيب للعلاج بشكل طبيعي، وفي مساء السبت 11 أكتوبر أعلن كريم من خلال مداخلة مع قناة أون سبورت، أن حسن شحاتة أصبح بخير وسوف يغادر المستشفى الأحد 12 أكتوبر لاستكمال العلاج في منزله.

يُذكر أن العديد من نجوم كرة القدم قد زاروا الكابتن حسن شحاتة في غرفته بالمستشفى وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والكابتن شوقي غريب وربيع ياسين وحمادة صدقي، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة على رأسهم وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، كما قام بزيارته وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وبلغ له تحيات السيد رئيس الجمهورية، والذي أكد على توفير كل متطلباته حتى يتماثل للشفاء، كما قام وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك بزيارته وتمني له الشفاء العاجل.

ومن المنتظر في الأيام القادمة أنه سوف يجري عملية جراحية بالمنظار في المعدة، ولكن بعد أن يتعافى تمامًا من الجلسات والفحوصات التي قام بها مؤخرًا، وكذلك الجرعات العلاجية المكثفة التي تلقاها.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة منتخب مصر اليوم الأحد ضد غينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث حُسمت تصفيات كأس العالم 2026 وتصدرت مصر مجموعتها وصعدت للعب البطولة التي من المنتظر أن تُقام في أمريكا الشمالية والتي تضم كندا والولايات المتحدة والمكسيك.