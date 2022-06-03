تردد قناه طيور الجنة 2022 الجديد على نايل سات وتردد الكثير من قنوات الاطفال الأخرى

تقدم قناه طيور الجنة محتوى يناسب الاطفال من اغاني وقصص ومواضيع تنمي لديهم المهارات الاجتماعية والثقافية والدينية، وهي من اهم قنوات الاطفال، حيث يبحث قطاع كبير من الجمهور عن تردد قناه طيور الجنة ٢٠٢٢ الجديد، وفي ما يلي سنذكر لكم تردد القناه.

تردد قناه طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات

• تعتبر قناه طيور الجنة من احب القنوات للأطفال، حيث تقدم محتوى تفاعلي من اغاني وقصص ومواقف وتنميه مهارات، وتبحث جميع العائلات عن تردد القناه لإرضاء اطفالهم.

• يمكنكم متابعه القناه على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11391 وترميز 27500 وعلى معامل تصحيح خطا 5/6.

تردد قناه طيور الجنة بيبي الجديد 2022

• قامت قناه طيور الجنة بأنشاء قناه طيور الجنة بيبي لاستهداف الاطفال زوي الاعمار الصغيرة كما قامت بتحسين خدمات الارسال، حيث يهتم بها قطاع كبير من الاطفال، لتقديمها البرامج المختلفه التي تخاطب عقولهم بطريقه جيده وفعاله، وتقدم لهم الاغاني والالعاب والقصص، كما تعمل على توجيه وتعديل السلوك الخاطئ.

• ولمتابعتها يمكنك تلقي ارسال القناه على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11315 وعلى ترميز 27500 وبمعامل تصحيح خطا 5/6.

تردد قناه mbc3 للأطفال

تقوم القناه بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال حتى سن 13 سنه، وتعمل على تنميه الابداع والتواصل، وتم تغيير تردد القناه على قمر صناعي نايل سات استقطاب راسي وبمعدل ترميز 27500 على تردد 11475.

تردد قناه cn بالعربية

تعتبر قناه سي ان من القنوات المحبوبة لدى الاطفال حيث تقدم لهم محتوى من الاغاني والبرامج والقصص المصورة، التي تنمي مهاراتهم كما تنمي هوايتهم، وتم تغيير التردد على قمر صناعي نايل سات تردد 12226 وعلى ترميز 27500 باستقطاب افقي ومعامل تصحيح خطا 5/6.

تردد قناه سبيس تون

يتابع قناة سبيستون ملايين الاطفال حيث يستمتعون بمشاهدتها والتعلم من خلال المحتوى الذي تقدمه، وتم تغيير ترددها على قمر صناعي نايل سات بتردد 11785 واستقطاب عمودي.

تردد قناه كوجي كيدز

تقدم القناة برامج تعليميه للأطفال واغاني ومواضيع ترفيهيه وتعليميه، وقد تم تغيير التردد على قمر صناعي نايل سات وتردد 11096 واستقطاب افقي وبمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطا 5/6.