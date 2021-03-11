تردد قناة “Scare TV” لمشاهدة كل ما هو جديد في عالم أفلام الرعب والإثارة بجودة ممتازة HD

بواسطة أحمد الفاضل

تنفرد قناة “Scare TV” بكونها أفضل قناة عربية متخصصة في عرض أفلام ومسلسلات الرعب الأجنبية بجودة عالية وبترجمة فوق الممتازة، وتتميز قناة Scare TV أيضاً بأنها مجانية ومخصصة بشكل أساسي لعرض أفلام الرعب والتشويق الأجنبية باللغة العربية.

تردد قناة "Scare TV" لمشاهدة كل ما هو جديد في عالم أفلام الرعب والإثارة بجودة ممتازة HD 2 11/3/2021 - 4:57 ص

وتقدم القناة محتوىً ممتاز ومقبول بدرجة كبيرة بالنسبة للمشاهدين، ولا يمل المتابعون من المشاهدة نظراً لأن القناة لا تعرض الكثير من الفواصل الاعلانية التي تصيب المشاهد بالملل والسأم، ومنا يميز قناة Scare TV أيضاً انها تعرض الأفلام بجودة عالية HD كما أن ما تعرضه القناة مناسب للمشاهدة العائلية.

تردد قناة "Scare TV" لمشاهدة كل ما هو جديد في عالم أفلام الرعب والإثارة بجودة ممتازة HD 1 11/3/2021 - 4:57 ص

قد يهمك:

  • تردد قناة ” Scare TV” على نايل سات:
التردد: 10872
الاستقطاب: 27500
معدل الترميز: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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