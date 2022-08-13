تردد قناة 12 تركية و قناة 12 عربية الجديدة على النيل سات 2022

تُعد قناة 12 تركية من القنوات الجديدة التي تبث العديد من المسلسلات الشهرية مدبلجة باللغة العربية، وهذا جعل البحث عليها يتزايد، حيث يسعى الكثير من العربي للوصول إلى القنوات التي تبث المسلسلات التركية والمسلسلات الشهيرة مدبلجة باللغة العربية، وهذا لأنه يساعد بشكل كبير على فهم واستيعاب محتوى المسلسل، ويمكنك التعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد وهذا لبثها للعديد من المسلسلات التركية المدبلجة، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم تردد قناة 12 تركية وقناة 12 عربية على جميع الأقمار الصناعية العربية وبجودة عالية.

قناة 12 تركية

شهدت الدرامة التركية خلال الأعوام القليلة الماضية شهرة كبيرة، وهذا يرجع إلى انتهجها للعديد من المسلسلات الإسلامية الرائعة والتي تساعد بشكل كبير إلى توصيل الوضع التاريخي في بداية الدولة العثمانية، مما جذب انتباه الكثير من العرب، حيث إن العرب يحبون جميع المسلسلات التي تصف لهم حضارتهم وأحوال الأوضاع التي مر بها أبطال العرب الأوائل.

مسلسل قيامة أرطغرل قناة 12 تركية

تبث قناة 12 تركية العديد من المسلسلات التركية المدبلجة خلال هذه الفترة، ومن أهم المسلسلات التي تُبث هو مسلسل قيامة أرطغرل الموسوم الأول الذي يتم بثه خلال الفترة الحالية، والذي حظي على شعبية كبيرة في جميع دول العالم، وكانت البداية التي ساعد بشكل كبير إلى زيادة المسلسلات التي تشبه قيامة أرطغرل، مثل المؤسسة عثمان والسلطان عبد الحميد الثاني وغيرهم الكثير، وللعلم يتم بث مسلسل المؤسس عثمان الموسم الأول خلال الفترة الحالية أيضا.

تردد قناة 12 تركية

ومن خلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم التردد المُعلن عنه الذي يخص قناة 12 تركية:

التردد : 10815.

الاستقطاب : أفقي H.

معدل الترميز : 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة 12 العربية

تُشبه قناة 12 العربية قناة 12 التركية كثيرا، حيث إنها تبث أيضا العديد من المسلسلات العالمية مدبلجة للعربية، ولكن المسلسلات التي تُبث على القناتين يختلفون عن بعضهم البعض، لذلك ننصحك بتنزيل القناتين على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بالمسلسلات العالمية المدبلجة للعربية.

تردد قناة 12 العربية

ومن خلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم التردد المُعلن عنه الذي يخص قناة 12 العربية: