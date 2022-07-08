تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على النايل سات لمشاهدة برامج الحياة البرية

يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٢ فهي تقدم محتوى وثائقي وتعليمي عن الحياة البرية عن طريق أفلام، وتقدم علوم الهندسة والتكنولوجيا وهي قناة مميزة ومشهورة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على النايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD

يهتم الكثير من الناس بمعرفة تردد قناة HD ناشيونال جيوغرافيك ومشاهدة جميع البرامج المفيدة والمحتوى الوثائقي وبرامج الحياة البرية وتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على النايل سات هو:

معدل الترميز: ٣٠٠٠

تردد القناة: ١١٤١١

معامل التصحيح: ٣/٤

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على عرب سات عن طريق:

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

تردد القناة: ١١٨٠٤

معامل التصحيح: ٣/٤

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

يمكن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على أبو ظبي عن طريق التردد:

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

تردد القناة: ١١٥٢٦

معامل التصحيح: ٥/٦

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: أبو ظبي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات SD

يتم ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات SD عن طريق التردد:

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

تردد القناة: ١٢٢٢٦

معامل التصحيح: ٣/٤

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات SD

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك ٢٠٢٢

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك برامج وثائقية وبرامج عن الحياة البرية وعن علوم الهندسة والتكنولوجيا ومن هذه البرامج: