تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022

تزايدت محركات البحث على جوجل عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ٢٠٢٢، وذلك من قبل الأشخاص المثقفين لأن هذه القناة تعرض برامج ثقافية، وأفلام وثائقية متنوعة، كما أن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من ضمن القنوات التي تنتمي لشبكة أمريكية تهتم بإنتاج الأفلام الوثائقية ذات الاحتراف في نسختها العربية تعمل على مدار اليوم، لهذا الأمر سوف نتعرف معًا على تفاصيل حول هذا الموضوع من مقالنا هذا تابعوا معنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على يوتلسات

بإمكان متابعي القنوات التي تعرض أفلام وثائقية من ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ٢٠٢٢ من خلال يوتلسات، والذى يقارب نايل سات ب 7 درجات من الشرق على التردد التالي:

التردد 11411 معدل الترميز 3000 استقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

التردد عبر نايل سات ب 7 درجات غربًا

التردد 11526 معدل الترميز 27500 استقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

البرامج التي تعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك أبرز البرامج، والتي تحقق أعلى نسب مشاهدة، وهذه البرامج هي كالتالي:

● برنامج اكتشف عالم المحيطات.

● برنامج تحقيقات الكوارث الجوية.

● برنامج أمن المطارات: الذي يعرض يوم الأربعاء في تمام الساعة 11:00 مساءً، ويعاد عرضه يوم الخميس.

● برنامج في البرية مع بير غريلز.

● برنامج حرب هتلر الصحراوية.

● برنامج سمكة التونة العنيدة.

تردد قناة National Geographic Kids

تم الإعلان من قبل شركة أبو ظبي للإعلام عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز، والتي يهدف محتواها على عرض برامج أطفال، حيث أن القناة تقوم ببث العديد من برامج الأطفال، ومنها:

● برنامج مهمة القطب الشمالي.

● برنامج سيزار للإنقاذ.

● برنامج اختبار العلوم بنفسك.

● برنامج المساهمين الصغار.

● عالم الحيوانات.

● العباقرة الخارقون.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك للأطفال