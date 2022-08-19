تردد قناة ماجد 2022 Majid Kids TV على جميع الأقمار الصناعية بجودة HD

تزايد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة ماجد 2022 نايل سات وعرب سات وهذا بعد أن قامت إدارة القناة بتغيير التردد إلى تردد جديد، حيث تُعد قناة ماجد الفضائية من أفضل القنوات التي تقدم محتوى بجودة رائعة ومناسب للأطفال، وترجع أهمية قناة ماجد الفضائية إلى العديد من الأسباب أهمها أنها تقدم محتوى آمن على الأطفال ليس به أفكار خاطئة ولا يحتوي على مناظر لا يجب أن يشاهدها الأطفال، لذلك ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نوفر لكم تردد قناة ماجد علي جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة ماجد 2022

كما ذكرنا في المقدمة إن قناة ماجد الفضائية تعتبر من أهم وأفضل القنوات التي تُقدم محتوى مناسب للأطفال ويمكن أن تأمن على أطفالك وهم يشاهدون البرامج التي تقدمها قناة ماجد الفضائية، حيث أن القناة تابعة إلى مجموعة قنوات أبوظبي والتي من الصعب أن تُقدم أي محتوى ينشر أفكار خاطئة أو به مناظر غير مخصصة للأطفال.

ولذلك يسعى الآباء وأولياء الأمور إلى البحث عن القنوات التي تُقدم محتوى يناسب الأطفال ولا يتلاعب بأفكارهم، حيث إنه خلال العصر التكنولوجي الذي نشهده خلال هذه الفترة، زاد مقدمي المحتوى بشكل كبير وهذا يؤثر في الأغلب على جودة المحتوى المُقدم، وبالتالي تجد الكثير من القنوات التي تدعي أنها موجهة للأطفال وهي تعرض أفكار ومشاهد غير مناسبة للأطفال تماماً.

برامج قناة ماجد كيدز

وخلال هذه الفقرة سوف نذكركم بأهم وأقوى البرامج التي تقدمها قناة ماجد الفضائية التابعة لمجموعة أبوظبي للإعلام:

ماجد.

كسلان.

أمونة المزيونة.

بن و عصام.

النقيب خلفان.

مدرسة البنات.

فطين.

فريق الكنغر.

زكية الذكية.

يوميات فطين.

فندق بصل وفلفل.

تردد قناة ماجد كيدز HD نايل سات

ومن خلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم تردد قناة ماجد للقمر الصناعي الأشهر عربياً وهو النايل سات:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ماجد كيدز HD عرب سات

ومن خلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم تردد قناة ماجد على القمر الفضائي عرب سات: