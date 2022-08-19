تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على جميع الأقمار الفضائية بجودة عالية FULL HD

تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال منذ سنوات وحتى الآن، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب، أول هذه الأسباب أن قناة طيور الجنة تُقدم أغاني تستهدف بها الأطفال فقط والأغاني تعتبر خالية تماما من المناظر والمشاهد التي لا يجب أن تراها الأطفال، كما أن بعض إن لم يكن كل هذه الأغاني والبرامج التي تقدمها القناة بها قيم ونفع للأطفال وبها نصائح توجه للأطفال ولكن بطريقة غير مباشرة مما يزيد الفائدة للأطفال، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد.

تردد طيور الجنة الجديد

وكالمعتاد وعلى عادة جميع القنوات الفضائية يتم تغير التردد الخاص بهم كل فترة، لذلك يتزايد البحث بشكل كبير عن الترددات الخاصة بكل قناة فضائية كل فترة زمنية محددة، وهذا يرجع إلى أنه في بعض الأوقات تضطر إدارة القناة لتغير التردد الخاص بها لأسبابها الخاصة، وخلال الفقرة التالية سوف نوفر لكم تردد القناة الجديد على جميع الأقمار الصناعية مثل العرب سات والنيل سات وهوت بيرد.

تردد قناة طيور الجنة HD نايل سات

وخلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي الأشهر عربياً وهو النايل سات:

تردد طيور الجنة: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة HD عرب سات

وخلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد علي قمر عرب سات الفضائي:

تردد طيور الجنة: 11310.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة HD هوت بيرد

وخلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على قمر هوت بيرد الفضائي:

تردد طيور الجنة: 11073.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم برامج قناة طيور الجنة

أهم البرامج التي تُقدما قناة طيور الجنة منذ افتتاحها في عام 2008، والتي يعشقها الكثير من الأطفال حتى الآن: