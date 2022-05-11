تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan على النايل سات شاهد أفضل الدراما الهندية

يبحث الكثير من جماهير التليفزيون وخاصة عشاق متابعة الدراما عن تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan، حيث تعتبر قناة زي ألوان من أوائل القنوات الرائدة في عرض المسلسلات الهندية والتركية المدبلجة بالعربية، والتي تلقى رواجا كبيرا في الوطن العربي، وتنجح في إنشاء رابطة قوية مع المشاهد، حيث أن الدراما الهندي تتميز بطول أحداثها وكثرة عدد الحلقات الخاصة بها، لذلك تجد طريقها إلى قلوب المتابعين والمتابعات وخاصة ربات البيوت مثل مسلسل الرابطة ومسلسل بنت السفير، لذلك اليوم سنقدم تردد قناة زي الوان Zee Alwan على النايل سات من أجل مشاهدة مجانية لأجمل مسلسلات الدراما الهندية والتركية.

تردد قناة زي الوان 2022 على نايل سات

يمكنك استقبال قناة زي الوان عبر قمر النايل سات من أجل مشاهدة أجمل المسلسلات الهندية والتركية، من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

اسم القناة زي الوان Zee Alwan اسم القمر نايل سات Nilesat تردد القناة 11271 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

تردد قناة زي الوان على عرب سات

كما يمكن استقبال قناة زي الوان على قمر العرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي: