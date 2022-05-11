تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan على النايل سات شاهد أفضل الدراما الهندية

عبد الله السيد

يبحث الكثير من جماهير التليفزيون وخاصة عشاق متابعة الدراما عن تردد قناة زي الوان 2022 Zee Alwan، حيث تعتبر قناة زي ألوان من أوائل القنوات الرائدة في عرض المسلسلات الهندية والتركية المدبلجة بالعربية، والتي تلقى رواجا كبيرا في الوطن العربي، وتنجح في إنشاء رابطة قوية مع المشاهد، حيث أن الدراما الهندي تتميز بطول أحداثها وكثرة عدد الحلقات الخاصة بها، لذلك تجد طريقها إلى قلوب المتابعين والمتابعات وخاصة ربات البيوت مثل مسلسل الرابطة ومسلسل بنت السفير، لذلك اليوم سنقدم تردد قناة زي الوان Zee Alwan على النايل سات من أجل مشاهدة مجانية لأجمل مسلسلات الدراما الهندية والتركية.

تردد قناة زي الوان Zee Alwan

تردد قناة زي الوان 2022 على نايل سات

يمكنك استقبال قناة زي الوان عبر قمر النايل سات من أجل مشاهدة أجمل المسلسلات الهندية والتركية، من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 Zee Alwan على نايل سات وعرب سات لمشاهدة اجمل الاعمال الهندية الحصرية

تردد قناة زي الوان 2022 الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة المسلسلات الهندية حصريا

اسم القناة  زي الوان Zee Alwan
اسم القمر  نايل سات Nilesat
تردد القناة 11271
معامل الاستقطاب عمودي
معامل الترميز  27500
معامل تصحيح الخطأ  ¾
الجودة SD
تردد قناة زي الوان Zee Alwan
تردد قناة زي الوان Zee Alwan

تردد قناة زي الوان على عرب سات

كما يمكن استقبال قناة زي الوان على قمر العرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

  • اسم القناة: زي الوان Zee Alwan
  • اسم القمر: عرب سات Arab sat
  • تردد القناة: 12111
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾
  • الجودة: SD

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عبد الله السيد

عبدالله السيد، 25 سنة، أعمل في مجال التدوين وكتابة المقالات المتوافقة مع شروط ومعايير SEO والتدقيق اللغوي والإملائي، خبرة 3 سنوات في مجال الكتابة، أعمل حاليا لدي موقع نجوم مصرية الإخباري


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