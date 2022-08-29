تردد قناة زي الوان الجديد 2022 وأهم الأعمال المعروضة عليها حالياً

تصنف قناة زي الوان بأنها من أهم وأقوى القنوات المتخصصة في عرض الأعمال الدرامية التركية والهندية سواء كانت مدبلجة أم مترجمة، و بفضل تميزها الملحوظ وصِيتها الذائع، حصلت القناة بالفعل على الكثير من الجوائز العالمية نظراً لزيادة نسبة مشاهديها، هذا وقد انتشرت بشكل ملحوظ في كل أنحاء الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، ولمزيد من النجاح قامت إدارة القناة بالتعاقد مع أشهر مقدمي برامج الطبخ، ومن ثم أصبحت توفر لمتابعيها كل ما يحتاجونه بجودة عالية، لذا نقدم لكم تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة زي الوان 2022

تلبيةً لكل ما يبحث عنه المواطنين، نرصد لكم تردد قناة زي ألوان على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات في التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11277 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات التردد 12111 الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

أهم المسلسلات المعروضة على قناة زي الوان

يرغب قطاع كبير من متابعي قناة زي ألوان في معرفة أهم المسلسلات المعروضة على تلك القناة، وتحديداً عشاق الدراما الهندية، وقد أتت المسلسلات خلال الفترة الراهنة على النحو التالي:

الجزء الثالث من مسلسل الرابطة.

مسلسل بريق الأمل.

الجزء الثالث من مسلسل حياة قلب.

مسلسل خفايا القلوب.

مسلسل إيه جابك عند جارك.

كيف تستقبل تردد قناة زي الوان الجديد؟

باتباع الخطوات التالية، يمكنكم البدء باستقبال تردد القناة على الجهاز الخاص بك والاستمتاع بمشاهدة مسلسلات وبرامج متنوعة ومتميزة، إليكم التالي: