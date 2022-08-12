تردد قناة اليرموك 2022 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

قناة اليرموك تعد واحدة من أهم وأشهر القنوات في الوطن العربي وذلك للمحتوى المتميز الذي تقدمه والتي استطاعت من خلاله أن تلفت الانتباه بشكل كبير حيث يمكن تصنيف قناة اليرموك على أنها من قنوات المنوعات التي تقوم بعرض محتوى متنوع ومناسب لجميع أفراد الأسرة.

مثل الدراما والمسلسلات المختلفة التي يأتي على رأسها المسلسلات التركية التي أصبح لها معدل كبير من المشاهدة في الوطن العربي والتي تقوم قناة اليرموك بعرضها بشكل حصري وسوف نتعرف خلال هذا المقال على تردد القناة وأهم المحتوى الذي يتم تقديمه على القناة.

تردد قناة اليرموك

قناة اليرموك هي القناة الأردنية التي تم تأسيسها للمرة الأولى في عام 2012 وهي القناة التي تتخصص بشكل أكبر في المحتوى الإخباري على الرغم من أنها تقدم بشكل عام محتوى متنوع من البرامج الترفيهية والإخبارية والمسلسلات العربية والتركية ويمكن تنزيل تردد قناة اليرموك على أجهزة الاستقبال من خلال استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: ١١٦٧٨.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

قناة اليرموك

عند تنزيل تردد قناة اليرموك على جهاز الاستقبال سوف يستمتع المشاهد بالمحتوى المتميز والمتنوع الذي يتم تقديمه على هذه القناة من أهم المسلسلات التركية التي استطاعت أن تنال شهرة كبيرة في الوطن العربي مثل مسلسل قيامة عثمان الذي استطاع أن يحصد ملايين المشاهدات والذي يدور حول المؤسس عثمان الذي قام بتأسيس الدولة العثمانية التي استمرت لسنوات عديدة.

بالإضافة إلى مسلسل الأخوة بربروسا ومسلسل نهضة السلاجقة العظمى الذي يدور حول قصة ألب أرسلان أحد أهم وأشهر المقاتلين المسلمين الذي تمكن من الوقوف أمام الصليبيين إلى جانب عرض المسلسل لعدد كبير من المسلسلات العربية الممتعة.

مزايا قناة اليرموك

تتمتع قناة اليرموك بعدد كبير من البرامج التي تتسع رقعتها لتقدم ما يناسب المشاهد العربي في جميع أنحاء الوطن العربي بدون الاقتصار فقط على الأردنيين حيث أن القناة تقدم برامج عديدة ومتنوعة منها: