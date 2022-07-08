تردد قناة العراب لتكبيرات العيد ٢٠٢٢ على النايل سات والعرب سات وكيفية ضبط التردد

يبحث الكثير من المسلمين في جميع الدول العربية عن تردد قناة العراب لتكبيرات العيد ٢٠٢٢ لمتابعة شعائر الحج من مكة المكرمة والتكبيرات ويمكن متابعة قناة العراب ومشاهدة جميع مناسك الحج طوال اليوم، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة العراب لتكبيرات عيد الأضحى المبارك على النايل سات والعرب سات وكيفية ضبط القناة ٢٠٢٢.

تردد قناة العراب لتكبيرات عيد الأضحى على النايل سات ٢٠٢٢

يمكن ضبط تردد قناة العراب للتكبيرات على النايل سات ومتابعة مناسك الحج عن طريق:

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد: ١٢٠٣٤

معدل تصحيح الخطأ: ٥/٦

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

تردد قناة العراب لتكبيرات عيد الأضحى على العرب سات ٢٠٢٢

يمكن ضبط قناة العراب لتكبيرات عيد الأضحى على العرب سات ومتابعة تكبيرات العيد على تردد:

معدل الاستقطاب: عمودي.

التردد: ١٢٠٥٤

معدل تصحيح الخطأ: ٥/٦

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

كيفية الحصول على قناة العراب من التردد

يمكن ضبط تردد قناة العراب بسهولة عن طريق بعض الخطوات التالية: