تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد للقمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات 2021

نالت قناة أبو ظبي دراما الإماراتية إعجاب العديد من المشاهدين في الوطن العربي وحول العالم بما في ذلك الوطن العربي بشكل خاص، ويستمتع الكثير من محبي الأفلام والمسلسلات الدرامية بمشاهدة البرامج والحصريات التي تعمل قناة أبو ظبي دراما على بثها بشكل منتظم، وقناة أبو ظبي دراما من أفضل القنوات التي يحب الناس مشاهدة الأفلام والمسلسلات عليها، ونلاحظ في شهر رمضان أن هناك عديد من الشركات المتخصصة في البث التليفزيوني التي تحرص على اختيار قناة أبو ظبي دراما كإحدى القنوات التي تنقل مسلسلات رمضان المختلفة والتي يخرص المشاهدون على عدم تفويتها مهما كانت الظروف.

وقناة أبو ظبي دراما هي إحدى القنوات الإماراتية العامة غير المشفرة والتي تنقل المسلسلات والأفلام على شاشتها بشكل مستمر على مدار السنة، وقناة أبو ظبي دراما انطلقت في العام 2010 وبدأت البث ليتابعها الكثير من الناس في الامارات والوطن العربي ايضاً بسبب المحتوى الفريد الذي تقدمه، وقناة أبو ظبي دراما تابعة لسلسلة قنوات أبو ظبي التي تضم ايضاً كل من قنوات أبو ظبي الرياضية وأبو ظبي دراما وناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، وتحظى قنوات أبو ظبي بشكل عام بمتابعة كبيرة من قبل المتابعين في الوطن العربي.

وتنقل قناة أبو ظبي دراما العديد من المسلسلات والأفلام على شاشتها، ومن أبرز المسلسلات التي تنقلها قناة أبو ظبي دراما هذه الأيام مسلسل 25 دقيقة ومسلسل بركة ومسلسل بلا دليل ومسلسل بنت الشهبندر، كل هذه المسلسلات وأكثر تعرض على شاشة قناة أبو ظبي دراما على مدار 24 ساعة، وفي السطور أدناه نقدم لكم تردد قناة أبو ظبي دراما للأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة أبو ظبي دراما للقمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226 الاستقطاب: أُفقي H. معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4\3

تردد قناة أبو ظبي دراما للقمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11804 الاستقطاب: أفقي H. معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4\3

يشعر الكثير من الناس بالانزعاج عندما يجدون التردد الخاص بقنواتهم المفضلة لكنهم يعجزون عن إضافته على الريسيفر، في المقال أدناه طريقة ممتازة لأضافة تردد أي قناة تريدها.