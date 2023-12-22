ترتيب الدوري السعودي 2023/2024.. الهلال يحافظ على الصدارة والنصر في الوصافة

انتهت مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي شهدت استمرار تصدر الهلال لجدول ترتيب المسابقة.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزا عريضا على حساب الحزم بأربعة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، بينما فاز فريق الأخدود على الشباب، بهدف دون رد، في الدوري السعودي.

بينما حقق النصر فوزا ثمينا وهاما على الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد، لينفرد كريستيانو رونالدو بوصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال المتصدر.

1- الهلال في المركز الأول برصيد 50 نقطة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

4- التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

5- ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

6- الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

7- الفتح في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

8- الاتفاق يأتي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

9- الوحدة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

10- الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

11- الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

12- الأخدود في المركز الثاني عشر الأخدود برصيد 19 نقطة.

13- الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

14- الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

15- الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

16- أبها في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

17- الرائد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

18- بينما في المركز الثامن عشر والأخير الحزم برصيد 12 نقطة.