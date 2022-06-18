تخلصي من المكياج بوصفة النشا الجبارة لتبييض وجهك وإزالة أي بقع داكنة للأبد

النشا هو أحد المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح وتبييض البشرة وجعلها أكثر نضارة، لذلك يجب على النساء، وخاصة الفتيات على وشك الزواج، استخدام قناع النشا على وجههن حتى يصبحن أكثر بياضا، نظرا لأنهم يحبون الظهور أمام الأشخاص ذوي الوجه الجميل، فإن الشفاه الحمراء تظهر وجها جميلا عند وضع المكياج واستخدام مستحضرات التجميل مثل الماسكارا وغيرها من مستحضرات التجميل الأخري، ولكن التفتيح الطبيعي بمكونات طبيعية أفضل من استخدام أدوات التجميل الصناعية التي ترهق الوجه وتجعله يتعرض لعلامات الشيخوخة المبكرة، دعنا نوضح لكم تفاصيل وصفة النشا الطبيعية بأدوات بسيطة من المنزل من خلال هذه المقالة.

مكونات ماسك النشا لتفتيح وتبييض البشرة

3 ملاعق كبيرة الحجم من النشا

3 ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

2 ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

واحد بياض بيضة

2 ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

2 ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر

طريقة تحضير ماسك النشا لتفتيح وتبييض البشرة

أولاً، يجب علينا إحضار وعاء ونضع فيه ثلاث ملاعق نشا وثلاث ملاعق كبيرة من ماء، ثم نقلب حتى ذوبان النشا تماما.

ثم أضيفي باقي المكونات زيت الليمون وعصير الليمون وبياض البيض وزيت جوز الهند والزبادي واللبن البودر والسكر، ثم اخلطي جميع المكونات معا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ثم اغسلي وجهك جيداً بالماء وجففيه بمنشفة.

ثم ضعي المزيج برفق ووزعيه على الوجه واتركيه لمدة خمس وعشرين دقيقة.

بعد مرور الوقت يجف الخليط تماما ونفركه ثم نغسله بالماء الدافئ ونكرر هذا المزيج ثلاث مرات في الأسبوع حتى يصبح الوجه أبيض وناصع باستخدام قناع النشا.

وهكذا نكون اكتفينا بذكر أهم وصفة تفتيح لازمة للفتيات المقبلات علي الزواج، وواعا لمستحضرات التجميل الضارة علي الوجه، وجعل الوجه مورد وطبيعي، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية من خلال موقع نجوم مصرية.

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