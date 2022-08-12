تخفيضات 50% “استعد للمدرسة بزيارة واحدة” من كارفور

حملة “أستعد للمدرسة بزيارة واحدة” التي أعلنت عنها كارفور والتي تديرها وتملكها شركة ماجد الفطيم في الإمارات.

مع اقتراب العودة إلى الدراسة والمدرسة قامت كارفور بتقديم هذه الحملة والتي تستمر حتى الانتهاء من شهر أغسطس، تخفيضات مميزة، تخفيضات تصل إلى أكثر من 50% على الأدوات والملازم المدرسية بالإضافة إلى المكافآت والجوائز والمسابقات المميزة.

عروض العودة إلى المدارس في “كارفور”

يمكن لجميع عملاء كارفور إيجاد جميع المستلزمات المدرسية داخل جميع فروع كارفور, بأسعار مخفضة قد تصل إلى أكثر من 50% بالإضافة إلى أن كارفور تقدم جميع الأطعمة الطازجة، المشروبات والوجبات الخفيفة.

حيث تقوم كارفور بتقديم كل ما يريده العملاء، حيث تصبح عملية تحضير علب الغداء اليومية المدرسية للأطفال سهلة وصحية ولذيذة، تقوم كارفور بتقديم كل ما يريده العملاء في مكان واحد.

وقد أقر كريستوف اورسيت رئيس العمليات والقسم التجاري في كارفور فرع الإمارات، لدى ماجد فطيم للتجزئة أن الراحة والأسعار التنافسية هما عاملين أساسيين، حتى يتم التحكم في سلوكيات وعادات المستهلك عندما يقوم باختيار مكان للتسوق.

قد قررنا هذا العام القيام بالتركيز على أن نقوم بتقديم أفضل قيمة لعملائنا مرة واحدة، حتى يتم إتاحة الفرصة للعائلات والأهالي للحصول على جميع المستلزمات المدرسية لأبنائهم في مكان واحد فقط، بجانب الكثير من الجوائز والأنشطة.



أضاف اورسيت أيضاً خلال العامين الماضيين، قد تأثر موسم العودة إلى المدرسة والدراسة بشكل كبير وملحوظ، خلال التعليم الافتراضي السائد، كما أن تم انخفاض مبيعات القرطاسية بنسبة تصل إلى 50% في عام 2020، بالإضافة إلى أنها تم بها بعض الانتعاش والتعافي في عام 2021, حتى تم انخفاض الطلب اتجاه القرطاسية، وقد عوض عنه عن طريق الإلكترونات، كان من المفترض على الأهالي التهيئة للتعليم عن بعد من خلال المنزل، عن طريق الإلكترونيات مثل الطابعات والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة, وفي هذا العام مع اقتراب موسم الدراسة وعودة الطلاب إلى المدارس من الممكن أن تقترب وتصل مبيعات القرطاسية إلى مكانتها السائدة التي كانت عليها قبل انتشار فيروس كورونا المعروف ب” كوفيد 19″.



وبتوفير الدعم للعائلات خلال هذه الفترة في كافة أنحاء الإمارات نحن أيضا فخورون.

كما أن تقوم كارفور خلال هذا الشهر بإتاحة فرصة الفوز لعملائها بجوائز أكثر تميزاً.

ومن هذه الجوائز:- سكوتر كهربائي، رحلة عائلية متجهة إلى ديزني لاند في باريس، آي باد، كما أنها تقوم بتقديم العديد من العلامات التجارية المميزة.