تخفيضات هايبر بنده بالسعودية العرض ساري حتى 25 محرم 1444 هجري

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية يخصص بمناسبة العام الدراسي الجديد أفضل العروض والخصومات الهائلة على السلع الغذائية وأيضاً الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ، كما أن العرض يشمل باقي السلع والمنتجات الإستهلاكية بأسعار متفاوتة.

عروض هايبر ماركت بنده على السلع الغذائية

متاح بالعرض تورتيلا شيبس دوريتوس /شيتوس ( 12×23/ 25 جرام) سعر الحبه 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض مكرونة فودي (450 جرام) سعر 4 حبات أشكال متنوعة 14.95 ريال سعودي بدلاً من 23.80 ريال سعودي.

كما أنه يوجد تخفيض على ارز سيلا هندي دائرة الخير (5 كيلو) سعر الكيس 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

خصم على جبنة مثلثات بوك (5 120x جرام)سعر الحبة 13.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

كما أنه متوفر بالعرض زبدة غير مملحه دانك (500 جرام)سعر الحبه 18.95 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال سعودي.

متوفر بالعرض جبنه موتزاريلا مبشورة بوك (1000 جرام) سعر الحبه 31.95 ريال سعودي بدلاً من 53.95 ريال سعودي.

تخفيض على جبنه شيدر قابلة للدهن الأصلية كرافت (2x 870 جرام) سعر الحبة 48.95 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال سعودي.

عروض هايبر ماركت بنده على الأجهزة الكهربائية

متاح بالعرض خلاص يدوي اريتا (3×1) سعر الخلاط 119 ريال سعودي بدلاً من 175 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط مع مطحنتين أبيض/رمادي سعر الخلاط 99 ريال سعودي بدلا من 165 ريال سعودي.

خصم على قلاية بدون زيت سينكور (2 كيلو) سعر القلايه 179 ريال سعودي بدلا من 359 ريال سعودي.

كما أنه متوفر بالعرض خلاط يدوي مولينكس 119 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال سعودي.

كما أنه متاح بالعرض قلاية بدون زيت كولين (4.5 لتر) سعر القلاية 275 ريال سعودي بدلاً من 495 ريال سعودي.

تخفيض على قطاعة مولنكس سعرها بداخل العرض 189 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال سعودي.

متاح بالعرض خلاط مع وعاء كولين (150 watts) سعره بداخل العرض 79 ريال سعودي بدلاً من 95 ريال سعودي.