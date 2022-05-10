تخفيضات كارفور على الأجهزة الكهربائية العرض ساري حتى 23 مايو 2022

استمتع بأقوى عروض وخصومات الصيف من كارفور على جميع الأجهزة الكهربائية، حيث يتواجد كافة الماركات المتواجدة في الأسواق التجارية وبتخفيضات هائلة.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية:

متواجد تكيف Air Conditioner، متوفر باللون الأبيض، تبريد، 1.5 HP، مع ضمان لمدة خمس سنوات، بسعر 7440 جنيه مصري.

متاح مروحة عمودية إنتاج شركة Tefal، Remote Control مع ضمان لمدة 3 سنوات، متوفر عليها خصم 9% سعرها بعد الخصم أصبح 999 بدلا من 1099 جنيه مصري.

خصم على مَبْرَد هواء Air Cooler يصل إلى 10%، سعره قبل الخصم كان 1899 جنيه مصري والآن بعد الخصم أصبح سعره 1699 جنيه مصري.

مروحة عمودية مقدمة من شركة فريش، متاح عليها خصم 14%،110 واط، مع ضمان لمدة عام، سعره الآن 725 جنيه مصري بدلا من 849 جنيه مصري.

تخفيض على مروحة الحائط TORNADO، سعرها بالعرض 785 جنيه مصري.

متوفر مروحة بوكس بخصم يصل إلى 9% إنتاج شركة TOUCH، فأصبح سعرها 469 جنيه مصري حيث كان سعرها قبل الخصم 519 جنيه مصري.

مبرد مياه Jac، ضمان لمدة عام، ب2 حنفية، متاح عليه خصم يصل إلى 7%، سعره الآن بعد الخصم 1899 جنيه مصري.

غسالة ملابس White Poin ، سعة 6 كيلو، متاحة باللون السيلفر، Digital، معها ضمان لمدة 5 سنوات، كما متاح خصم 6% فأصبح السعر 5349 جنيه مصري بدلا من 5699 جنيه مصري.