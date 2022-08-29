تخفيضات ممتازة في أسواق عبد الله العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية
تقدم أسواق عبد الله العثيم العديد من الخصومات على الأجهزة الكهربائية المنزلية وخصومات وتخفيضات عديدة على قسم السلع الغذائية بمناسبة العودة إلى المدرسة.
عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية
- متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من إمبيكس إل أي دي سمارت بحجم شاشة 43 بوصة.
- متاح شاشة تلفزيون مقدمة من أورو إل أي دي بحجم شاشة 43 بوصة.
- يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من إمبيكس سمارت بحجم شاشة 55 بوصة 4 كي.
- متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من أورو إل أي دي سمارت بحجم شاشة 50 بوصة سمارت 4 كي.
عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة الكهربائية المنزلية
- متوفر حماصة خبز مقدمة من أي تي سي.
- يوجد خلاط سوبر يدوي.
- متاح غلاية ماء مقدمة من بانيكس بسعة 1.8 لتر.
- تخفيض على مقلاة مقدمة من تيفال.
- متواجد سخان سندوتش مقدم من بانيكس.
- يوجد عصارة حمضيات مقدمة من بانيكس 105 جي 30.
- متاح مكواة بخار مقدمة من بانيكس.
- خصم على عصارة فواكه مقدمة من مولينكس بقوة 350 وات.
- متواجد مكواة بخار مقدمة من تيفال.
- متوفر قدر ضغط كهربائي مقدم من السيف بسعة 8 لتر.
- يوجد خبازة كهربائية مقدمة من السيف.
- متاح خلاط مع مطحنة مقدم من نيكاي.
- تخفيض على مضرب بيض مقدم من كينوود.
- خصم على صانع طعام مقدم من جيباس 4 في 1.
- متواجد صانعة قهوة مقدمة من أي تي سي.
- متوفر ميكرويف مقدم من كليك أون بسعة 20 لتر.
- تخفيض كبير على صانع طعام مقدم من كينوود.
- خصم كبير على قطاعة خضار مقدمة من كينوود.
- متوفر صانع سندوتش مقدم من أي تي سي.
- متاح عصارة حمضيات مقدمة من كليك أون.
- يوجد مكواة جاف مقدمة من فيليبس.
- تخفيض علي قدر ضغط كهربائي مقدم من كولين بسعة 10 لتر.
- متواجد خلاط يدوي مقدم من أي تي سي 2 في 1.
- متاح قطاعة خضار مقدمة من مولينكس.
- خصم على غلاية ماء مقدمة من كينوود ستيل بسعة 1.7 لتر.
- متوفر خلاط مع مطحنة مقدم من كينوود.
- يوجد خلاط يدوي مقدم من كليك أون بقوة 170 وات.
- متاح مكواة بخار مقدمة من بانيكس بقوة 800 وات.