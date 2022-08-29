تخفيضات ممتازة في أسواق عبد الله العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية

تقدم أسواق عبد الله العثيم العديد من الخصومات على الأجهزة الكهربائية المنزلية وخصومات وتخفيضات عديدة على قسم السلع الغذائية بمناسبة العودة إلى المدرسة.

عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية

متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من إمبيكس إل أي دي سمارت بحجم شاشة 43 بوصة.

متاح شاشة تلفزيون مقدمة من أورو إل أي دي بحجم شاشة 43 بوصة.

يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من إمبيكس سمارت بحجم شاشة 55 بوصة 4 كي.

متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من أورو إل أي دي سمارت بحجم شاشة 50 بوصة سمارت 4 كي.

عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة الكهربائية المنزلية