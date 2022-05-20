عروض وتخفيضات أسواق عبدالله العثيم السعودية من 18 إلى 25 مايو لعام 2022

تعد من أهم منافذ بيع المنتجات الاستهلاكية للتجزئة فهى من أوائل الهايبر ماركت المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية التي ومع الوقت حازت على ثقة المستهلك لجودة المنتجات المعروضة وتوافر عروض أسبوعية على جميع المعروضات الغذائية والاستهلاكية كما تتوافر فروع أسواق عبدالله العثيم في كل المناطق القريبة من التكتلات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

عروض أسواق العثيم على اللحوم والدواجن:

لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو جرام 41.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو جرام 31.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا بدون أحشاء مجمد وزن الحبة 1300 جرام بسعر 182.95 ريال سعودي للكرتون بدلاً من 216 ريال سعودي.

أفخاد دجاج رفيعة 900 جرام بسعر 13.25 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم على المعلبات:

هيل زينا أخضر برطمان وزن 250 جرام

بسعر 26.95 ريال سعودي.

بسعر 26.95 ريال سعودي. زعتر داري إكسترا 450 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

سلطة تونة هالي مع الخضار وزن 185 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال سعودي.

طماطم فيكتو مقشرة وزن الحبة 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي لعدد 4 حبات بدلاً من 13 ريال سعودي.

قشطة هالي 170 جرام بسعر 15 ريال سعودي لعدد 5 حبات بدلاً من 19.75 ريال سعودي.

شوربة هالي شوفان أبيض 400 جرام

بسعر 10 ريال سعودي لعدد 3 حبات بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

عروض أسواق عبدالله العثيم السعودية على الأجبان:

جبن ماريتا هنغاري بسعر 15 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

لبنة داري تركية 700 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

جبن داري قشقوان بسعر 40 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 51.50 ريال سعودي.

جبن مطبوخ بوك كاسات كريم وزن الحبة الواحدة 500 جرام بسعر 25 ريال سعودي لعدد 2 حبة بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

جبن كرافت شيدر عبوة بوزن 50 جرام للعبوة بسعر 10 ريال سعودي لعدد 3 عبوات بدلاً من 14.85 ريال سعودي.