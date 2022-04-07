أحدث عروض وتخفيضات هايبر ماركت بيت الجملة بجميع فروعه من 6 أبريل إلى 16 أبريل
يقدم بيت الجملة عروض وتخفيضات هائلة بعد إنتشار بالسوق المصري محققاً نجاحاً وجذب للعملاء وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يقدم مجموعة من العروض تشمل كافة المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وتوجد عروض في جميع فروع جملة ماركت لكي يستفيد منها كل عملائه في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
عروض جملة ماركت على الأجهزة الكهربائية:
- متاح داخل العرض بوتجاز لايت أربعة شعلة مقدم من شركة رويال 60×60 سم بسعر 2699 جنيه مصري وكان سعره قبل العرض 2855 جنيه مصري.
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- ومتواجد أيضا داخل العرض ثلاجة نوفروست مقدمة من شركة الكتروستار بسعر 4666 جنيه مصري بدلاً من 4836 جنيه مصري.
- كما متاح داخل العرض شاشة 32 بوصة مقدمة من شركة يونيون إير بسعر 2299 جنيه مصري بدلاً من 2999 جنيه مصري.
- ويوجد خصم كبير على مضرب بيض مقدم من شركة ميانتا سرعة 300 وات بسعر 415 بدلاً من 555 جنيه مصري، فالمضرب يسهل عمل الكيكة الإسفنجية.
- كما متاح داخل العرض مروحة ستاند نوفال 18 بوصة بسعر 599 جنيه مصري وكان سعرها قبل العرض 725 جنيه مصري.
عروض جملة ماركت على السلع الغذائية:
- متاح بالعرض لحم مكعبات هندي كتف أمامي سعر الكيلو 66 جنيه مصري بدلاً من 70 جنيه مصري.
- كما يوجد بالعرض كتف بتلو بالعظم مستورد سعر الكيلو 74 جنيه مصري بدلاً من 79 جنيه مصري.
- كما يوجد خصم على البرجر المستورد سعر الكيلو 60 جنيه مصري بدلاً من 65 جنيه مصري، فيمكنك عمل سندوتشات البرجر اللذيذة في الرحلات والوجبات السريعة.
- ومتاح أيضاً داخل العرض كيس أرز اللؤلؤه وزن الكيس 5 كيلو بسعر 55 جنيه مصري بدلاً من 62 جنيه مصري، فطبق الأرز طبق أساسي في وجبة الغداء.
- ومتوفر أيضاً عرض على قمر الدين الرضا 1+3 هدية سعر القطعة 30 جنيه مصري، فعصير قمر الدين من العصائر التي يتميز بها شهر رمضان.
- ومتاح عرض هائل على التونة تي سي بوي مفتتة وزن القطعة 185 جرام والعرض يشمل أربع قطع بسعر 45 جنيه مصري بدلاً من 46 جنيه مصري.
عروض جملة ماركت على المنظفات:
- متاح عرض هائل على برسيل أوتوماتيك وزن 5 كجم + جيل عادي وزن 990مل بسعر 129.95 جنيه مصري بدلاً من 149 جنيه مصري.
- كما يوجد داخل العرض إريال مسحوق أوتوماتيك وزن 5 كيلو بسعر 128.95 جنيه مصري بدلاً من 160 جنيه مصري.