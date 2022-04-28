تخفيضات اكسترا على الأجهزة الإلكترونية الذكية

تقدم شركة إكسترا أكبر تشكيلة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتي يحتاج إليها كل منزل مع إمكانية التقسيط مع تسهيل للتمويل إشتري كل ماتحتاجه من إكسترا بالتقسيط والدفع بعد شهرين من الشراء مع تطبيق الشروط والأحكام.

عروض شركة إكسترا على الأيباد:

متوفر أيباد برو 2021 بسعة تخزين 512 جيجا بايت ويدعم الواي فاي بحجم شاشة 11 بوصة متوفر بلونين الأسود والرصاصي بسعر 5299 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي.

متاح أيباد ميني 6 تي إتش Gen بسعة 64 جيجا بايت يدعم الواي فاي بحجم شاشة 8.3 بوصة متوفر بأربع ألوان بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3049 ريال سعودي.

خصم على أيباد إير 4 بسعة تخزين 64 جيجا بايت يدعم الواي فاي بحجم شاشة 10.9 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال سعودي.

تخفيض كبير على أيباد برو 2021 بسعة تخزين 128 جيجا بايت بحجم شاشة 11 بوصة يدعم الواي فاي بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي.

عروض شركة إكسترا على الجوالات: