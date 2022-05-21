تخفيضات اكسترا بالسعودية على التكييفات وماكينات الحلاقة العروض سارية حتى 30 مايو

شركة إكسترا من الشركات الكبرى التي تعمل في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تقدمها بأعلى جودة وبأفضل الأسعار التنافسية الموجودة داخل المملكة العربية السُّعُودية كما تتيح إكسترا التقسيط على جميع المنتجات وخدمة التوصيل المجاني لأي مكان داخل المملكة العربية السُّعُودية، والعروض سارية حتى 30 مايو.

عروض شركة إكسترا على التكيفات:

متوفر الزامل مكيف جداري 18000 وحدة بارد بسعر 2389 ريال سعودي بدلا من 2729 ريال سعودي.

متاح إل جي مكيف 18000 وحدة بارد بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 4899 ريال سعودي.

متواجد جنرال إلكتريك مكيف جداري 18000 وحدة بارد بسعر 2699 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي.

عروض شركة إكسترا على اللاب توب:

متواجد أسوس تي بي 412 إف إيه كور أي 3 بحجم 14 بوصة بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام وبلون رمادي بسعر 1899 ريال سعودي بدلا من 2359 ريال سعودي.

متوفر هواوي ميت بوك إكس برو كور أي 7 بسعة تخزين 1 تيرا بايت وبذاكرة داخلية 16 جيجا بايت رام بحجم شاشة 13.0 بوصة بلون رمادي بسعر 5499 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي.

يوجد لينوفو إيديا باد فليكس 5 لاب توب كور أي 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام إس إس دي شاشة بحجم 14 بوصة شاشة لمس بلون رمادي بسعر 2349 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي.

عروض شركة إكسترا على ماكينات الحلاقة: