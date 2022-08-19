تخفيضات أسوق عبدالله العثيم بالسعودية العرض ساري حتى 23 أغسطس 2022

أسواق عبدالله العثيم بالسعودية يوفر العديد من العروض بمناسبة بداية العام الدراسي، فمتاح به كافة السلع والمنتجات الإستهلاكية الضرورية ولاكن بتخفيضات هائلة بادر بالحصول عليها في العرض الأسبوعي لأسواق العثيم.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية

متاح بالعرض سكر الأسرة ناعم (5 كجم) سعر الكيس بداخل العرض 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

كما أنه متواجد بالعرض صابون تايد بودرة مركز كيس 4،5/ 5 كجم سعر الكيس 39.95 ريال سعودي بدلا من 84.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض زيت نور دوار الشمس (2×1،5 لتر) سعر الربطة 37.95 ريال سعودي بدلاً من 56.95 ريال سعودي.

كما أنه متوفر بالعرض دجاج مجمد (1300 كم) سعر الكرتونة 179.95 ريال سعودي بدلاً من 218 ريال سعودي.

تخفيض على دجاج اليوم طازج (1000 جم) سعر الحبة 18.95 ريال سعودي.

خصم على الدجاج التنمية طازج (1100 جم) سعر الحبة 18.95 ريال سعودي.

كما أنه متوفر بالعرض لحم عجل بلدي طازج سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي.

خصم على زيت زيتون هالي بكر (4 لتر) سعر العلبة 83.25 ريال سعودي بدلاً من 104.25 ريال سعودي.

تخفيض على أرز جودان كالروز ( 5 كجم) سعر الكيس 22.95 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريال سعودي.

يوجد بالعرض صلصة طماطم هالة (135×8 جم) سعر الربطه 8.25 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

خصم على قشطة هالة (170 جم) سعر الحبه 3.25 ريال سعودي.

متاح بالعرض برجر دجاج سيارة جامبو (1000 جم) سعر الحبه 16.50 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض كرات لحم سيارة بقري (450 جم) سعر حبة 8.50 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

تخفيض على سيارة برجر دجاج أو بقري (1,344 جم) سعر الحبة 23.95 ريال سعودي بدلاً من 41.25 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ

متاح بالعرض طقم رويال فورد جرانيت (9 قطع) سعر الطقم 249 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال سعودي.

كما أنه متوفر بالعرض طقم قدر بلاكستون سيراميك (10 حبه) سعر الطقم 159 ريال سعودي بدلا من 210 ريال سعودي.