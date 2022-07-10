تحطيم أسعار.. “بمناسبة عيد الأضحى” أفضل تخفيضات اللحوم بمتاجر كوستليتا| صور

في عيد الأضحى، تتصدر اللحوم قائمة مشتريات الأسرة المصرية، ولهذا يبحث الجميع عن العروض والتخفيضات في مختلف المتاجر التي تقدم عروض خاصة بمناسبة العيد..

عروض وتخفيضات كوستليتا

تقدم متاجر كوستليتا عروض وتخفيضات كبيرة على موقعها الرسمي للمتسوقين الأون لاين، حيث يمكن الطلب عبر موقعهم على شبكة الإنترنت، وتأتي العروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تشمل العروض والتخفيضات مختلف أنواع اللحوم من اللحم المفروم ولحم الحواوشي، والسجق والكفتة وغيرها من المنتجات.

وتعرض قائمة العروض الأسعار كالآتي:

*لحم البرجر بسعر 149 جنية بدلًا من 175.

*لحم كفتة بسعر 149 جنيه بدلًا من 175.

*لحم كفتة داوود باشا بسعر 149 جنيه بدلًا من 175.

*ممبار جاهز للتحمير بسعر 95 جنيه بدلًا من 110.

*لحم موزة بقري بسعر 199 جنيه.

*لحم حواوشي (رغيف) بسعر 29 جنيه.

*لحم حواوشي بسعر 145 جنيه بدلًا من 175.

*كبده بلدي مشكل (كبدة + قلب أو كلاوي) بسعر 175 جنيه بدلًا من 185.

*شاورما لحم متبل بسعر 199 جنيه بدلًا من 220.