تحضير كيكة الماربل بالشيكولاته بطريقة سهلة وبسيطة
كيكة الماربل بالشيكولاته من أشهى أنواع الكيك، وكيكة الماربل من أسهل الكيكات التي تستطيع ربات المنازل تحضيرها في وقت قصير، بالإضافة إلى شكلها المميز الذى يظهرها كأنها تحفة فنية، حيث يظهر ربة المنزل أنها طباخة ماهرة وشاطرة في تصنيع الحلويات، ومن المعروف أن الحلويات وخاصة الكيكات التي يفضلها الكثيرين من الأشخاص، وممكن تناول كيكة الماربل بالشيكولاته بكوب شاي.
طريقة تحضير كيكة الماربل بالشيكولاته
طريقة تحضير كيكة الماربل بالشيكولاته من الطرق البسيطة والسهلة، وتحضير كيكة الماربل بالشيكولاته لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وطريقة التحضير كالتالي
- نخلط البيض والسكر والحليب ثم الزبدة ونخلطهم خلط جيداً.
- نضع الخليط فوق البسكويت المطحون والبيكنج بودر ونحرك بالملعقة.
- ندهن صينية بالسمن ورشة دقيق ثم نضع الخليط في الصينية.
- نضع الصينية في الفرن الساخن لحين الانتهاء من التسوية ونتركه حتى يبرد.
- نضع علبة قشطة وكوب من الحليب وعدد3 قطع كيري في الكيس المخصص لتزيين الحلويات، ونضع هذا الخليط على الكيكة من فوق، مع ترك كوب من هذا الخليط.
- ثم نضع فوق الخليط الذي تركنا على جنب، معلقة صغيرة من الكاكاو ونحركها جيداً، ثم بعد ذلك نضعها في كيس بخ ثقوب وفتحات صغيرة، ونعمل خطوط طولية فوق الخليط الأبيض.
- ثم بعد ذلك نضع طرف المعلقة على الخليط بعكس إتجاه الشيكولاته.
- ثم نقوم بوضع ماربل كيك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.
- ثم نقوم بتقطيع الكيك بعد خروجها من الثلاجة، و تقديمها مع الشاي.