تحضير كيكة الماربل بالشيكولاته بطريقة سهلة وبسيطة

كيكة الماربل بالشيكولاته من أشهى أنواع الكيك، وكيكة الماربل من أسهل الكيكات التي تستطيع ربات المنازل تحضيرها في وقت قصير، بالإضافة إلى شكلها المميز الذى يظهرها كأنها تحفة فنية، حيث يظهر ربة المنزل أنها طباخة ماهرة وشاطرة في تصنيع الحلويات، ومن المعروف أن الحلويات وخاصة الكيكات التي يفضلها الكثيرين من الأشخاص، وممكن تناول كيكة الماربل بالشيكولاته بكوب شاي.

طريقة تحضير كيكة الماربل بالشيكولاته

طريقة تحضير كيكة الماربل بالشيكولاته من الطرق البسيطة والسهلة، وتحضير كيكة الماربل بالشيكولاته لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وطريقة التحضير كالتالي