تأخر الرحلات بمطار الكويت بسبب تجمع الطيور

أكد السيد عبد الله الراجحي، المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، أن بعض الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي تأخرت اليوم بسبب وجود تجمعات من الطيور قرب مدرج المطار.

وأضاف السيد الراجحي أن هذا الإجراء بتأخير إقلاع الطيران يهدف إلى ضمان سلامة الركاب والطائرات من خطر وجود هذه الطيور قرب الطائرات أثناء الإقلاع أو الهبوط، وذلك وفقا لإجراءات السلامة الجوية العالمية، حيث يتم اتخاذ تدابير لحماية المسافرين والطائرات من وقوع حوادث قد تؤثر على الطائرة ومحركاتها.

وأشار السيد الراجحي إلى أنه تم التعامل مع هذه الطيور وفقا للإجراءات المناسبة، وتمت إعادة تشغيل المدرج بعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات الاحترازية.

تشكل الطيور القريبة من المدرج خطرا على سلامة الطيران، حيث يمكن أن تتسبب قوة سحب محركات الطائرة في دفع الطيور داخل المحرك وتسبب أعطالا تهدد سلامة الرحلة.