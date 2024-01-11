تستضيف مدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024م، أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بمشاركة 54 دولة عضو في المنظمة.

بمشاركة 54 دولة.. الدورة 44 لـ الإيسيسكو بجدة - صورة أرشيفية

تستضيف السعودية هذا الحدث من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك تأكيدًا لدعمها للتنمية التعليمية والثقافية والعلمية على المستوى الإقليمي والدولي.

يهدف الاجتماع الدوري الذي يستمر لمدة 3 أيام إلى مناقشة أعمال وخطط المنظمة وتحديد الأعمال والاستراتيجيات المستقبلية، يتم اعتماد مخرجات هذا المجلس ضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة، والذي يُعد السلطة التشريعية الأولى فيها.

تهدف منظمة الإيسيسكو، التي تأسست عام 1982 ومقرها الرئيسي في الرباط بالمملكة المغربية، إلى تطوير قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتواصل الثقافي، تعمل المنظمة ضمن الاستراتيجية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتحقيق النمو المستدام في جميع القطاعات وفي جميع الدول الإسلامية.