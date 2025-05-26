بعد رحيل كولر.. أين ذهب المدربون السابقون للنادي الأهلي؟

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا عن فسخ التعاقد مع المدير الفني مارسيل كولر بالتراضي، ليفتح الباب مجددًا أمام التساؤلات حول مصير المدربين الذين سبقوه في قيادة الفريق الأحمر خلال السنوات الأخيرة.

في هذا التقرير نستعرض وجهات وآخر محطات 5 مدربين سابقين للأهلي، مع تقديم تحليل شامل لفترة كل مدرب داخل القلعة الحمراء، ومدى تأثيره على مسيرة الفريق.

مارسيل كولر (2022 – 2024)

مدة التعاقد: عام ونصف

الإنجازات: دوري أبطال إفريقيا – السوبر المصري – كأس مصر – الدوري المصري

أسباب الرحيل: خلافات بشأن ملف التعاقدات والضغوط الجماهيرية بعد الخروج من دوري الأبطال

كولر يُعد من أنجح المدربين في تاريخ الأهلي خلال السنوات الأخيرة، حيث أعاد الاستقرار للفريق وقدم أداءً تكتيكيًا منضبطًا، خاصة في المباريات الكبرى. اعتمد على التدوير والضغط العالي، لكنه واجه انتقادات بشأن الجمود في التشكيل وضعف الحلول الهجومية في بعض الفترات.

وجهته بعد الأهلي: تقارير تؤكد تلقيه عرضًا من نادي شتوتغارت الألماني، في انتظار الحسم خلال أيام.

بيتسو موسيماني (2020 – 2022)

مدة التعاقد: قرابة عامين

الإنجازات: دوري أبطال إفريقيا مرتين – كأس السوبر الإفريقي مرتين – كأس مصر

أسباب الرحيل: خلافات داخلية وضغوط بسبب الأداء غير المقنع في الدوري المحلي

موسيماني نجح في إعادة الأهلي لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب، وحقق بطولات قارية هامة، لكنه واجه انتقادات لأسلوبه الدفاعي، واعتماده على المرتدات، بجانب فشله في استعادة لقب الدوري المحلي.

وجهته بعد الأهلي:

درب الأهلي السعودي وصعد به إلى الدوري الممتاز، ثم انتقل إلى الوحدة الإماراتي. حاليًا في إجازة تدريبية ويتلقى عروضًا من أندية إفريقية.

رينيه فايلر (2019 – 2020)

مدة التعاقد: موسم واحد تقريبًا

الإنجازات: الدوري المصري – كأس السوبر المصري

أسباب الرحيل: رفض الاستمرار بسبب ظروف كورونا ورغبته في البقاء مع عائلته

فايلر قدّم كرة هجومية سريعة وممتعة، وحقق انتصارات متتالية محليًا، لكنه لم يختبر إفريقيًا بالشكل الكافي. اعتمد على الضغط العالي واللعب المباشر، لكن ضعف عمق التشكيل أثر على مستواه في آخر مبارياته.

وجهته بعد الأهلي:

لم يتول تدريب فريق كبير بعد، ويعمل حاليًا محللًا رياضيًا في التلفزيون السويسري.

مارتن لاسارتي (2019)

مدة التعاقد: 8 أشهر

الإنجازات: الدوري المصري

أسباب الرحيل: خروج مخيب من كأس مصر على يد بيراميدز وتذبذب الأداء

لم ينجح لاسارتي في ترك بصمة واضحة، رغم تحقيقه لقب الدوري، حيث اتُّهم بعدم قراءة الخصوم جيدًا، وغياب التفاعل خلال المباريات، مع اعتماد مفرط على قدرات اللاعبين الفردية.

وجهته بعد الأهلي:

عاد إلى تدريب منتخب تشيلي تحت 23 عامًا، ثم تولى قيادة نادي “جامعة تشيلي”.

باتريس كارتيرون (2018)