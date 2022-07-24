بعد تعديل سن بطاقة الرقم القومي.. تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

يشهد قطاع الجوازات في وزارة الداخلية حالة من التحديث و التطوير، لتقديم أفضل الخدمات بسهولة وسرعة للمواطنين يأتي ذلك ضمن خطط التحول الرقمي و بتوجيهات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، و من أحدث الخدمات الإلكترونية التي تعمل بها الجوازات حاليا هي استخدام خاصية النداء الآلي للمواطنين في مقار الجوازات والت طورت تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء يحيي عبد الكريم .

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

حددت إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة، و هي كالتالي:

بطاقة رقم قومي تكون سارية المفعول

تقدم بطاقة الرقم القومي ابتداء من سن 15 بعد قرار مجلس الوزراء الجديد بتعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي من 16 عام إلى 15 عام

مستخرج الجواز إذا كان سنه أقل من 15 عام يتم تقديم شهادة ميلاد مميكنة حديثة

3 صور ملونة حديثة و خلفيتها بيضاء ويكون مقاسها 4 *6

بالنسبة للذكور يتم تقديم مستند يثبت حالته من التجنيد

إذا لم يكن المؤهل الدراسي مثبت في بطاقة الرقم القومي يتم تقديم صورة من المؤهل الدراسي

سداد رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة وتم تحديدها من قبل إدارة الجوازات

جواز السفر المصري

يعتبر جواز السفر المصري وثيقة رسمية تصدر بغرض السفر الدولي حيث أنها تعد دليل يثبت الجنسية المصرية بالخارج و جواز السفر يسهل الحصول على مساعدة المسئولين بالقنصليات المصرية بالخارج، و وتكون فترة صلاحية جواز السفر المصري 7 سنوات، وفي عام 2008 تم إصدار جواز سفر مصري إلكتروني لمسايرة التطور و المعايير العالمية ومتطلبات الطيران المدني الدولي كما أن جواز السفر الجديد يعتبر أكثر فاعلية في مكافحة التزوير لأنه من الصعب تزويره.