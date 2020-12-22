بطريقة مختلفة وعصرية.. نقدم لكم طريقة عمل “بطاطس سبيرال وبطاطس فرايز” بألذ المواصفات أفضل من المطاعم

يفضل الصغار والكبار وصفات البطاطس بجميع أنواعها وطرقها المختلفة، لذا يلجأ الكثير من الناس إلى شراء بطاطس سبيرال وبطاطس فرايز من المطاعم لمذاقها اللذيذ والشهي، لهذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرهم بطريقة سهلة وبسيطة وصحية وبمذاق رائع ولذيذ أفضل من المطاعم .وفيما يلي مكونات هذه الوصفات وطريقة تحضيرها.

مكونات بطاطس سبيرال

تتكون بطاطس سبيرال من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس كبيرة.

ماء مغلي.

3 ملعقة كبيرة نشا.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

رشة ثوم بودر.

4 ملعقة كبيرة حليب.

بيضة.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة جبن مطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير بطاطس سبيرال بطريقة سهلة وبسيطة وفي وقت قصير وهي كالآتي:

نغسل البطاطس جيدا بالماء، ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها ماء مغلي، ونسلق فيها البطاطس ونتركه حتى ينضج.

ثم نصفي البطاطس من الماء، ونضعه في إناء ونهرسه جيدا.

ثم نضيف إلى البطاطس المهروس نشا وفلفل أسود وملح وثوم بودر وحليب ونخلطهم جيدا، ثم نضيف بيضة ونخلطهم جيدا.

ثم نقسم خلطة البطاطس المهروس إلى ثلاثة أقسام، جزء نتركه كما هو، وجزء نضيف إليه جبن مطحون ناعم ونخلطهم جيدا، وجزء نضيف إليه رشة شطة ورشة ملح ليمون ونخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نضع البطاطس كل جزء على حدة في كيس الحلواني، ونضغط على الكيس حتى تنزل البطاطس في الزيت المغلي على شكل حلزوني.

ثم نترك البطاطس في الزيت حتى يكتسب لونا ذهبيا، ثم نرفعه من النار، ونقدمه مع الصوص وبالهنا والشفا.

مكونات بطاطس فرايز

يتكون بطاطس فرايز من مكونات سهلة وبسيطة تضفي عليه مذاقه الرائع واللذيذ والمقرمش وهي كالآتي:

4 حبات بطاطس كبيرة.

2 لتر ماء.

ملعقة صغيرة خل.

3 ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب كورن سيرب أو ممكن استبداله بثلث كوب سكر.

زيت نباتي.

نصف كوب سمن نباتي.

مكونات صوص التقديم

نصف كوب كاتشب.

رشة ملح.

رشة بصل بودر.

ملعقة كبيرة صلصة حارة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير بطاطس فرايز بطريقة سهلة وبسيطة وهي كالآتي: